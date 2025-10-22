ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİ

SINIRLI AYNİ HAK (ÜST HAKKI) KARŞILIĞI İNŞAAT TADİLAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan:

1) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 13770 ada 12 parsel üzerinde bulunan Gazi Mahallesi Hipodrom caddesi 16/4 numaralı adresteki Soğuk Hava Deposu, 16/9, 16/9 A, B, C, D adresindeki Toptancı Hal Sosyal Tesisleri ve 203 numaralı müştemilatın, ilgili kanun hükümlerine göre tadilatının yapılması amacıyla bakım onarım karşılığı yap, işlet, devret modeli ile sınırlı ayni hak (Üst Hakkı) tesis edilerek inşaat tadilat işi yaptırtacaktır.

2) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

İdari Şartname ile diğer evraklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Hipodrom Caddesi No:5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinden, 5.000,00 TL + KDV (Beş Bin Türk Lirası+Katma Değer Vergisi) bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce 05/11/2025 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar temin edilebilecektir. İstekliler, idari şartname, sözleşme ve eklerini belirtilen bu adreste 08.00–17.00 saatleri arasında görebilir.

3) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale 06/11/2025 Perşembe günü saat 14:00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat 1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içindeki Belediye Encümen Salonunda, Büyükşehir Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

4) Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin tahmini keşif bedeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “2025 yılı İnşaat ve tesisat birim fiyatları Hakkındaki Tebliği” esas 165.894.317,18-TL olup, geçici teminat miktarı 4.976.829,51-TL’dir. (Dört Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Altı Bin Sekiz Yüz Yirmi Dokuz Türk Lirası Elli Bir Kuruş).

5) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

Bu ihaleye Ortak Girişim olarak da teklif verebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İstekliler, İdari İhale Şartnamesinin 9. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlarda bulunan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

A)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

B) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olmaması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği,kanuni ikametgah belgesi,

3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5. Tüzel kişiler için İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya kayıtlı olduğu Ticaret Odasından ihale ilan tarihinden sonraki bir tarihte alınmış; İsteklinin ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu gösterir Ticaret Sicil Belgesi ve ekinde herhangi bir yasak ve kısıtlama kaydının bulunmadığını gösterir belge.

6. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından İhale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı.

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli suretinin ibrazı.

C) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

D) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu.

E) Aşağıda belirtilen miktarlarda (Limit içi, süresiz ve teyit yazılı)standart forma uygun geçici teminat.

F) İş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa 9.3. Madde hükmünce temin edileceğine dair standart forma uygun taahhütname

G) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı. (Yer Görme Belgesi)

H) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. Vekilin imza beyannamesi

I) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.

J) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

1. Mesleki Yeterlilik

Yüklenicinin, muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere ihale tarihi itibariyle geçerli benzer işe ait resmi kurumlardan son on (10) yıl içinde alınmış benzer iş deneyim/ denetleme belgesinin (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme olması halinde, iş bitirme belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecektir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

2. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler,

a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/I veya B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

b) Benze işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri, İnşaat Mühendisliği ve Mimar diplomaları kabul edilecektir.

3. Alt Yüklenici:

Yüklenicinin benzer işle ilgili iş bitirme belgesinin bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına yaptıracağını ihaleye girerken taahhüt etmesi koşuluyla işin tamamını veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir.

K) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (A), (B), (C), (G), ve (H) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

L) İstekli adına düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

M) Şartname Alındı Makbuzu.

6) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12:00’ ye kadar ihalenin yapılacağı Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına, (Ankara Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 7 Yenimahalle/Ankara) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.