ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. İHALE İLANI

Yayınlanma: 17 Ocak 2024

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Kusunlar-İmar (Doğukent) Mahallesinde bulunan ve aşağıdaki listede özellikleri belirtilen parselde 2886 Sayılı Kanunun 35-a. maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.

MAMAK İLÇESİ KUSUNLAR-İMAR MAHALLESİ (DOĞUKENT) KAT KARŞILIĞI İHALESİ KAPSAMINDAKİ PARSELLER Sıra No İlçe Ada/Parsel Arsa Alanı m2 Emsal Emsal İnşaat Alanı m2 KULLANIM ŞEKLİ YAKLAŞIK MALİYET (IV-A) 1 Mamak 50847/2 6181 1.40 8653,40 Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir) 88.264.680,00 2 Mamak 50848/2 8106 1,40 11348,40 Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir) 115.753.680,00 3 Mamak 50849/2 5188 1,40 7263,20 Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir) 74.084.640,00 TOPLAM 19.475,00

27.265,00

278.103.000,00

*Plan notları dahilinde ada bazlı inşaat yapılması halinde emsal inşaat alanında %10 oranında artış sağlanmaktadır.

1- Bu işin tahmini keşif bedeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğine göre 278.103.000,00 TL (İki Yüz Yetmiş Sekiz Milyon Yüz Üç Bin Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır.

2- İhale 08.02.2024 Perşembe günü, saat 14.00’de Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme Ve İhale Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinde 07.02.2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar görülebilir.

4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.

5- İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a- Kanuni ikametgahı olması, tebligat için adres göstermesi

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2023-2024 yılı vizeli)

c- Noter tasdikli imza sirküleri

d- İhaleye vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ve imza vermeye yetkili olduğuna dair belge.

e- İstekliler, son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %15’i kadar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B- Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi

f- Vergi / SGK borcu bulunmadığına veya yapılandırıldığına dair yeni tarihli belge

g- Faaliyet süresi ve konusu ile ilgili beyan ve belgeler

h- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanname

i- Bilanço Bilgileri Tablosu (Son 3 yıl içindeki bir yılda veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir)

1. Cirosunun yaklaşık maliyetin %25’inden az olmaması

2. Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 0,75 olması

3. Özkaynaklar / Toplam Aktifler oranının en az 0,15 olması

4. Kısa Vadeli Banka Borçları / Özkaynaklar oranının 0,50’den küçük olması

j- İşin keşif bedelinin % 15’i kadar kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi, banka referans mektubu

k- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış işin keşif bedelinin %3’ü oranında 8.343.090,00 TL (Sekiz Milyon Üç Yüz Kırk Üç Bin Doksan Türk Lirası) geçici teminat mektubu. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırıldığına dair alındı makbuzu

l- Yer Görme Belgesi

m- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi

n- Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde İş Ortaklığı Beyannamesi verilecektir.

o- İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 7 Yenimahalle/Ankara) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile birbiriyle tutarlı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak düzeltme, karalama yapılmamış olacaktır.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8- Bu işin şartnamesi 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, 07.02.2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilecektir.

İDARENİN ADI: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM: EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES: EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO: 5 KAT: 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON: 0 312 507 25 62- 0312 507 25 89

FAX: 0 312 507 26 11

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