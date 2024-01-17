ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. İHALE İLANI
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Kusunlar-İmar (Doğukent) Mahallesinde bulunan ve aşağıdaki listede özellikleri belirtilen parselde 2886 Sayılı Kanunun 35-a. maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.
MAMAK İLÇESİ KUSUNLAR-İMAR MAHALLESİ (DOĞUKENT) KAT KARŞILIĞI İHALESİ KAPSAMINDAKİ PARSELLER
Sıra No
İlçe
Ada/Parsel
Arsa Alanı m2
Emsal
Emsal İnşaat Alanı m2
KULLANIM ŞEKLİ
YAKLAŞIK MALİYET (IV-A)
1
Mamak
50847/2
6181
1.40
8653,40
Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir)
88.264.680,00
2
Mamak
50848/2
8106
1,40
11348,40
Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir)
115.753.680,00
3
Mamak
50849/2
5188
1,40
7263,20
Konut (Zemin Katta Ticaret Yer Alabilecektir)
74.084.640,00
TOPLAM
19.475,00
27.265,00
278.103.000,00
*Plan notları dahilinde ada bazlı inşaat yapılması halinde emsal inşaat alanında %10 oranında artış sağlanmaktadır.
1- Bu işin tahmini keşif bedeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğine göre 278.103.000,00 TL (İki Yüz Yetmiş Sekiz Milyon Yüz Üç Bin Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır.
2- İhale 08.02.2024 Perşembe günü, saat 14.00’de Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme Ve İhale Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinde 07.02.2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar görülebilir.
4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.
5- İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a- Kanuni ikametgahı olması, tebligat için adres göstermesi
b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2023-2024 yılı vizeli)
c- Noter tasdikli imza sirküleri
d- İhaleye vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ve imza vermeye yetkili olduğuna dair belge.
e- İstekliler, son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %15’i kadar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B- Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi
f- Vergi / SGK borcu bulunmadığına veya yapılandırıldığına dair yeni tarihli belge
g- Faaliyet süresi ve konusu ile ilgili beyan ve belgeler
h- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanname
i- Bilanço Bilgileri Tablosu (Son 3 yıl içindeki bir yılda veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir)
1. Cirosunun yaklaşık maliyetin %25’inden az olmaması
2. Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 0,75 olması
3. Özkaynaklar / Toplam Aktifler oranının en az 0,15 olması
4. Kısa Vadeli Banka Borçları / Özkaynaklar oranının 0,50’den küçük olması
j- İşin keşif bedelinin % 15’i kadar kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi, banka referans mektubu
k- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış işin keşif bedelinin %3’ü oranında 8.343.090,00 TL (Sekiz Milyon Üç Yüz Kırk Üç Bin Doksan Türk Lirası) geçici teminat mektubu. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırıldığına dair alındı makbuzu
l- Yer Görme Belgesi
m- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi
n- Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde İş Ortaklığı Beyannamesi verilecektir.
o- İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 7 Yenimahalle/Ankara) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile birbiriyle tutarlı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak düzeltme, karalama yapılmamış olacaktır.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8- Bu işin şartnamesi 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, 07.02.2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:14 Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilecektir.
İDARENİN ADI: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRİM: EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO: 5 KAT: 14 YENİMAHALLE / ANKARA
TELEFON: 0 312 507 25 62- 0312 507 25 89
FAX: 0 312 507 26 11
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