ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞL. MÜES. DES. HİZ. D. BŞK.

Yayınlanma: 13.01.2025 - 00:01

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

KIZILAY METRO-ANKARAY ORTAK İSTASYONUNDAKİ 97 ADET TAŞINMAZIN

İHALE YOLU İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Kuruluşumuzca Kızılay Metro-ANKARAY ortak istasyonunda bulunan toplam 3.694 m² kullanım alanı olan 97 adet taşınmazın kiraya verilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapalı teklif usulüne göre anılan yasanın 36.,37.,38.,39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre artırımlı olarak ihalesi yapılacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

İhale şartnamesi, Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İş Hanı Sitesi No:2 Altındağ/ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden (9.kat) 15.000 TL bedelle satın alınabilir. Aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için teklif verilecek taşınmaza ait idari şartname satın alınması ve hükümlerine uyulması zorunludur.

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İş Hanı Sitesi No:2 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan EGO Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1.Kat İdare Encümen Salonunda 27.01.2025 tarihinde Saat: 14.00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapalı teklif usulüne göre artırımlı olarak ihale komisyonunca yapılacaktır. Kızılay Metro-ANKARAY ortak istasyonunda bulunan ve kiraya verilecek 97 adet taşınmazın tamamı bir bütün halinde 10 yıl süre ile ihale edilecek olup, ihale konusu toplam 97 adet taşınmaza ait bilgiler idari şartname ekindeki listede belirtilmiştir. İstekliler, KDV Hariç 1 (bir) yıllık kiralama tekliflerini; ihalenin tahmini bedeli üzerinden, 97 adet taşınmazın tamamına toplam tek teklif fiyat olmak üzere kanuna uygun olarak vereceklerdir.

Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

SIRA NO TAŞINMAZIN ADRESİ TOPLAM TAŞINMAZ SAYISI (ADET) TAŞINMAZLARIN TOPLAM KULLANIM ALANI (m²) TAŞINMAZ BİRİM FİYATI (m²) KULLANIM AMACI KİRA SÜRESİ TOPLAM TAHMİNİ BEDELİ TOPLAM 1 YILLIK TAHMİNİ BEDEL ÜZERİNDEN GEÇİCİ TEMİNATI (%3)













KDV HARİÇ 1 (BİR) YILLIK

1 Kızılay Metro-ANKARAY Ortak İstasyonu 97 Adet 3.694 m² 22.100 TL İŞYERİ 10 YIL 81.637.400 TL 2.449.122 TL

Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

5.1. ihaleye teklif verecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihale ilanı yayım tarihi itibarıyla geçtiğimiz yılın cirosunun 1.250.000.000 TL bedelden aşağı olmaması ve bu cironun yapıldığına dair “Yeminli Mali Müşavir “ya da “Yetkili Muhasebe” onaylı belgeyi vermeleri ve hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması zorunludur. Ortak girişim olması halinde ise istenen bu şartları ortakların her birinin sağlaması gerekmektedir.

5.2. İhaleye teklif verecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihale ilanı yayım tarihi itibarıyla son 1 yıl içinde Toplam: 60.000.000 TL (KDV Hariç) tutarında muhtelif iş yeri kiralama işi alanında faaliyet gösterdiğine dair belgeyi vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde ise istenen bu şartları ortakların her birinin sağlaması gerekmektedir.

5.3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküsü / beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü,

b) İdarenin adına düzenlenmiş işe ait 2.449.122 TL kayıtsız şartsız süresiz banka geçici teminat mektubunu veya geçici teminatın istekli tarafından havale edilmesi halinde ise “Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi “TR 51 0001 5001 5800 7292 7083 14” IBAN No.lu hesabına yatırılacak olup, Kuruluşumuz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına müracaat ederek geçici teminatın ilgili hesaba geçtiğine dair onaylı dekontu alıp, ihaleye ait verecekleri dış zarfın içinde vereceklerdir. İstekliler geçici teminat bedelini İdarenin veznesine nakit olarak yatırmaları halinde ise yine vezne alındı makbuzunu dış zarfın içine koymaları,

c) Vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküsü / beyannamesi,

ç) İsteklinin ortak girişimci olması halinde, noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte ortaklardan her biri durumuna göre idari şartnamede istenilen belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

d) İhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu ve istekli tarafından imzalanmış idari şartnameyi,

e) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri,

f) İkametgâh Belgesi,

g) Gerçek kişiler için adli sicil kaydı, (ihale tarihinden en az 7 gün önce alınmış olmalıdır.)

ğ) Tüzel kişiler için, Tüzel kişiliğin bağlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odası belgesi ya da bağlı olduğu Odaya ait tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri,

h) Dernek, Kooperatif ve Vakıf olarak ihaleye teklif verilmesi halinde durumlarına göre; Kooperatif veya Vakıf olarak ihaleye katılım halinde karar defterinin, Derneklerde ise tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli sureti ve temsile yetkili olanların noter tasdikli imza beyannamesi ile birlikte istekli durumlarına göre ihale ilanında istenilen belgeleri eksiksiz olarak dış zarfın içinde verilmesi,

ı) Teklif verilecek 97 adet taşınmazın istekli tarafından görüldüğüne ilişkin İdarece hazırlanmış ve istekli tarafından imzalanmış “Yer Görüldü Belgesi”,

i) Teklif verecek isteklilerin hazırlayacakları KDV Hariç kanuna uygun teklif mektubunun verilmesi, (KDV oranı istekliler tarafından ödenecektir)

j) İstekli tarafından ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan yazısı,

İstekli tarafından dış zarfın içinde eksiksiz ve tamam olması şartı ile verilmesi zorunludur.

Madde 6- Komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere başvuruların hangi tarih ve saate kadar nereye yapılacağı:

İstekliler, ihaleye ilişkin olarak 27.01.2025 tarihi, Saat 12.00’ye kadar, Hacı Bayram Mahallesi Sanayi Caddesi Ulus İş Hanı Sitesi No:2 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine müracaat ederek, usulüne uygun hazırlayacakları kiralama teklifini içerir iç zarfı ile birlikte ilanda istenilen belgeleri dış zarfın içine konularak süresinde teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra yapılacak başvurular ve teslimler kabul edilmeyecektir. İhalenin başlama saati ise 27.01.2025 tarihi, Saat 14.00’te yapılacaktır.

Madde 7- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihaleye ilişkin idari şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.