ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/348 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/348 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, YAHYALAR Mahalle/Köy, 41380 Ada, 36 Parsel, 3. BODRUM+2. BODRUM/13 DUBLEKS DÜKKAN / 1/1 TAM HİSSE Nolu Bağımsız Bölüm SATILACAKTIR.

Adresi : Yukarı Yahyalar (Tapuda Yahyalar) Mahallesi, Selçuklu Caddesi, No: 94/13 Yenimahalle / Ankara Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 891,00 m²

Arsa Payı : 90/891

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Taşınmazın; Şentepe-Avcılar Mahallesı 41380 ve 41381 Adalara ait Plan Değişikliği ve bu planın uygulaması olan 84046-Ek nolu parselasyon planı kapsamında? İnşaat Tarzı: Ayrık Nizam, Kat adedi:4 Kat

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:27 / Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:27 / Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:27

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.