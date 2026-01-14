ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1558 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1558 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Pursaklar İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 98103 Ada, 1 Parsel, 6. Kat 21 Numaralı Bağımsız Bölüm Ofis 1/1 Tam Hisse satışa sunulmuştur.

Keşif konusu taşınmaz tapu kaydına göre ofis nitelikli iken mahallinde konut olarak düzenlenmiştir.Proje uyarınca ve halihazırda: 3 ofis, antre, banyo-wc ve balkon bölümlerinden müteşekkildir.Balkona erişim ofis kısmından sağlanmakta olup balkon cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Proje uyarınca taşınmaz 3+0 formda ofis nitelikli iken halihazırda 2+1 mimari formda konut niteliklidır.Keşif konusu taşınmaz mimari projesine göre konum ve alan bakımından projesi ile uyumludur.Proje uyarınca ve halihazırda faydalı (net) alanı 66 m2, proje uyarınca ve halihazırda brütalanı 75 m2 olarak tespit edilmiştir.

Adresi: Saray Cumhuriyet Mah. Barış Manço Caddesi, No:40/21 Pursaklar / ANKARA

Yüzölçümü: 2.507,49 m2

Arsa Payı: 7500/250749

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; Kentsel Servis Alanında kalmakta olup Ayrık Nizam, Emsal: 1.00, Yençok: 18 Kat olacak şekilde yapılaşma şartlarının olduğu tarafımıza beyan edilmiştir.

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

İrtifak Hakkı: Türkiye Elektirik İletim AŞ. Lehine 1600 m² kısımda daimi irtifak hakkı 11/11/1994 tarih -7021 yevmiye ile vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/02/2026 - 10:13 / Bitiş Tarih ve Saati: 05/03/2026 - 10:13

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 10:13 / Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.