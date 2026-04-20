ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/1 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, ÇAY YOLU-1 Mahalle/Köy, 134 Ada, 18 Parsel, ARSA Nolu Bağımsız Bölüm Ankara ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, 2768. Sokak, No:21 Çankaya/Ankara Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 326,5 m2

İmar Durumu :Müdürlüğümüz dosyasında ve satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 26.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:31 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, İNCİRLİ Mahalle/Köy, 5022 Ada, 8 Parsel, 1. BODRUM KAT5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜ ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : İncirli Mahallesi, Yumak Sokak, Barış Apt, No:19/5 Keçiören/Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.050 m2 Arsa Payı : 12/276

İmar Durumu :Müdürlüğümüz dosyasında ve satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:32 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:32

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, EMRAH Mahalle/Köy, 5014 Ada, 7 Parsel, 1. KAT 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu B ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Emrah Mahallesi, Yeşilay Sokak, No:18/5 Keçiören/Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.615 m2 Arsa Payı : 140/1615

İmar Durumu :Müdürlüğümüz dosyasında ve satış ilanı ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:32 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:32

25/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.