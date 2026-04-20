ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/171 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/171 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, ALACAATLI Mahalle/Köy, 60686 Ada, 4 Parsel, B BLOK 4. KAT 8 NOLU BAĞIMSIZ B ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Ankara İli, Çankaya İlçesi Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 14.200,14 m2 Arsa Payı : 345000/14200140

İmar Durumu :Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 60686 ada 4 parsel; ayrık nizam, E:0,50, Hmax:Serbest, konut alanı imarlıdır.

Kıymeti : 20.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:28 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:28 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:28 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:28

07/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.