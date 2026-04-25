ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/1138 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1138 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37099 Ada, 4 Parsel, 3. KAT 15 NOLU ÇATI ARALI KONUT SATILACAKTIR.
Adresi : Ekin Mahallesi, 1595 Sokak, Güngör Apt. No:8, Daire;15Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 776,00 m²
Arsa Payı : 64/776
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Mamak Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Ayrık nizam, 4 kat, Konut alanı imarlı olduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz net imar parselidir.
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:26 / Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:26
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:26 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:26
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37128 Ada, 10 Parsel, 1. KAT 7 NOLU BAĞMISIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.
Adresi : Ekin Mahallesi, 1644 Sokak,Melek Apt., No:10, Daire;7Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 1.201,00 m2
Arsa Payı : 136/2402
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:28 / Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:28 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:28
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37128 Ada, 10 Parsel, 1. KAT 9 NOLU BAĞMISIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.
Adresi : Ekin Mahallesi, 1644 Sokak, Melek Apt.No:10, Daire;9Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 1.201,00 m2
Arsa Payı : 136/2402
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı- Mamak Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Ayrık nizam, 4 kat, Konut alanı imarlı olduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz net imar parselidir.
Kıymeti : 3.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:50/ Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:50
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37098 Ada, 3 Parsel, 1. KAT 9 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.
Adresi : Bostancık Mahallesi, 1591 Sokak,No:6, Daire;9Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 726,00 m2
Arsa Payı : 54//726
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar Durumu - Mamak Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Ayrık nizam, 4 kat, Konut alanı imarlı olduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz net imar parselidir.
Kıymeti : 2.700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:59 / Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:59
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:59 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:59
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.