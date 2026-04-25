ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/1138 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1138 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37099 Ada, 4 Parsel, 3. KAT 15 NOLU ÇATI ARALI KONUT SATILACAKTIR.

Adresi : Ekin Mahallesi, 1595 Sokak, Güngör Apt. No:8, Daire;15Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 776,00 m²

Arsa Payı : 64/776

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Mamak Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Ayrık nizam, 4 kat, Konut alanı imarlı olduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz net imar parselidir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:26 / Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:26

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:26 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37128 Ada, 10 Parsel, 1. KAT 7 NOLU BAĞMISIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.

Adresi : Ekin Mahallesi, 1644 Sokak,Melek Apt., No:10, Daire;7Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 1.201,00 m2

Arsa Payı : 136/2402

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:28 / Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:28

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:28 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:28

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37128 Ada, 10 Parsel, 1. KAT 9 NOLU BAĞMISIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.

Adresi : Ekin Mahallesi, 1644 Sokak, Melek Apt.No:10, Daire;9Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 1.201,00 m2

Arsa Payı : 136/2402

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı- Mamak Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Ayrık nizam, 4 kat, Konut alanı imarlı olduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz net imar parselidir.

Kıymeti : 3.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:50/ Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37098 Ada, 3 Parsel, 1. KAT 9 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.

Adresi : Bostancık Mahallesi, 1591 Sokak,No:6, Daire;9Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 726,00 m2

Arsa Payı : 54//726

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar Durumu - Mamak Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Ayrık nizam, 4 kat, Konut alanı imarlı olduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz net imar parselidir.

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:59 / Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:59

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:59 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.