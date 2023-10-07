ANKARA SERMAYE PİYASASI KURULU BŞK.

Yayınlanma: 07 Ekim 2023

İLANEN TEBLİGAT

SERMAYE PİYASASI KURULU

MUHATAP: NOYA ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(VKN: 6321047072)

Adres: 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cd., No:3/16 Şişli/İSTANBUL

KONU: İDARI PARA CEZASI

Muhatabın yukarıdaki adresine gönderilen evrak bila tebliğ iade edildiğinden ve ilgili vergi dairesi ile ticaret odası nezdinde yapılan tetkiklerden başkaca bir adresin tespiti mümkün olmadığından idari para cezasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

KARAR ÖZETİ: VI-104.1 sayılı “Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği”nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a), (b), (ç) ve (f) bentlerine aykırılık nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunun 07.09.2023 tarih ve 52/1093 sayılı kararı ile muhatap hakkında 120.546,99 TL idari para cezası verilmiştir. İşbu ilanın gazetede yayımı tarihinden 7 gün sonra bir aylık ödeme süresi ile altmış günlük idari yargıda dava açma süresi başlayacaktır. Ödeme yapılmaması veya dava açılmaması halinde tahsilat için ilgili vergi dairelerince takibat yapılacaktır. Konuya dair “İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı” bir ay süreyle Sermaye Piyasası Kurulu Ankara binası girişinde görülebilir. İlanen tebliğ olunur.