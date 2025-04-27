ANKARA TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARŞ KURUMU BŞK. (TÜBİTAK)

Yayınlanma: 27.04.2025 - 00:01

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan iletilen 08/11/2024 tarihli ve 2024/24610 soruşturma numaralı dosya kapsamında, Başsavcılığa sunulan şikayet dilekçesinde yer alan iddialar ve müştekilerin şikayetleri doğrultusunda Kurumumuzda çalışmış olan ilgili görevliler hakkında soruşturma yürütülmesi amacıyla, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin Kanun gereğince ilgili görevliler yönünden soruşturma izni verilmesine ilişkin karar alınmıştır.

Bu karar, müşteki Köksal AVİNCAN’ın (TC: 3*********2) kayıtlı en son adresine gönderilmiş ancak çıkarılan tebligat iade edilmiştir. İlgili merciler nezdinde yaptırılan tetkik ve tahkikat neticesinde tebligata elverişli bir adres tespit edilememiştir. Bu sebeple, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi ve müteakip maddeleri uyarınca, ilgili görevliler yönünden soruşturma izni verilmesine ilişkin kararın yerine geçerli olmak üzere, Köksal AVİNCAN’a ilanen tebliğ yapılması gerekmektedir.

İlanen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 31. maddesinin ikinci fıkrası gereği, ilân tarihinden itibaren onbeş (15) gün sonra yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.