ANTALYA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 01.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/296

KARAR NO: 2024/84

Davacı MELTEM ANŞİN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davacının TMK 161. Madde kapsamındaki taleplerinin ispatlanamadığından REDDİNE,

2- Davacının davasının KABULÜ ile; B****S İli, MERKEZ İlçesi, S***y Köyü. Cilt 7, hane 1**'de nüfusa kayıtlı, M****T S***k ve K*****N'den olma, 1*/**/1984 doğumlu davacı MELTEM ANŞİN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Ş********N ve E***E'den olma 21/01/1982 doğumlu davalı ERGİN ANŞİN'nın TMK. 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

3- Müşterek çocuklar 2**05****38 T.C. Kimlik numaralı 18/07/2**8 doğumlu MEYRANUR ANŞİN ve 2***73****2 T.C. Kimlik numaralı 11/11/2**6 doğumlu KUZEY ÖMER ANŞİN'in velayetinin anneye verilmesine,

4-Müşterek çocuklar ile baba arasında; her ayın 2. ve 4. Cumartesi günleri sabah saat 09:00’dan, takip eden Pazar günü akşam saat 17:00’a kadar, dini bayramların 2. günü sabah saat 09:00’dan 3. günü akşam saat 17:00’a kadar, eğitim dönemi yarıyıl tatillerinin ilk haftası, Cumartesi günü sabah saat 10.00'dan, takip eden Cuma günü akşam saat 17.00'a kadar, her yıl 1 Temmuz sabah saat 09.00'dan 31 Temmuz akşam saat 17.00'a kadar baba yanında kalacak şekilde ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASINA,

*TMK'nın velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesi gereğince velayeti kendisine verilen davacının velayeti altındaki küçüğe ait mal varlığı bulunuyor ise mevcut mal varlığının tümüne ilişkin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Mahkememize bildirimde bulunmasına, mal varlığı veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri en geç bir ay içinde Mahkememize bildirmesi, bu görevi yerine getirmediği takdirde veya küçüğün mallarını idarede zayıflık gösterirse TMK'nın 360. ve 361. maddeleri gereği Mahkememizce malların idaresine el konulabileceği ve malların idaresinin bir kayyıma bırakılabileceği hususunda uyarılmasına,

5-Müşterek çocuklar lehine daha önce hükmedilen 500,00'er TL tedbir nafakasının karar tarihinden itibaren 1.500,00'er TL toplam 3.000,00 TL den tedbir nafakası olarak devamına, kararın kesinleşmesi ile iştirak nafakası olarak sürdürülmesine, babadan alınarak, anneye verilmesine,

6- Davacının yoksulluk nafakası istemine göre 1.500,00 TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren erkekten alınarak kadına verilmesine, hükmün kesinleşmesinden itibaren yoksulluk nafakası olarak sürdürülmesine,

7- TMK'nın 174/I maddesi uyarınca 50.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

8-TMK'nın 174/II maddesi uyarınca 50.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

9- Alınması gerekli 427,60 TL harçtan peşin yatırılan 80,70-TL harcın mahsubu ile bakiye 346,90-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

10-Davacı vekilinin harcadığı emek ve çalışma karşılığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 17.900,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

11- Dosyada davacı tarafından yapılan 436,40 TL yargılama masrafının davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

...

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık istinaf süresi içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere, açık yargılama sonunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.25/01/2024

Şeklinde karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/05/2024