ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2014/409 Esas
KARAR NO: 2021/5
Davacı NEVİN ASLAN tarafından HAZİNE, FATOŞ GÜLSÜM YÖRÜKOĞLU v.d aleyhine mahkememizde açılan Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
"Hazine yönünden; Davanın 11/11/2020 tarihli oturumda davalı Hazine yönünden işlemden kaldırıldığı ve duruşma gününe kadar yenilenmediği anlaşıldığından HMK 150/5 m.uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,
Diğer davalılar yönünden davanın REDDİNE " Karar verilmiş olup,
Davalı FATOŞ GÜLSÜM YÖRÜKOĞLU yönünden iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 günlük süre sonundan itibaren verilen 2 haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 24/02/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01903830