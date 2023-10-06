ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

ESAS NO: 2014/409 Esas

KARAR NO: 2021/5

Davacı NEVİN ASLAN tarafından HAZİNE, FATOŞ GÜLSÜM YÖRÜKOĞLU v.d aleyhine mahkememizde açılan Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"Hazine yönünden; Davanın 11/11/2020 tarihli oturumda davalı Hazine yönünden işlemden kaldırıldığı ve duruşma gününe kadar yenilenmediği anlaşıldığından HMK 150/5 m.uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

Diğer davalılar yönünden davanın REDDİNE " Karar verilmiş olup,

Davalı FATOŞ GÜLSÜM YÖRÜKOĞLU yönünden iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 günlük süre sonundan itibaren verilen 2 haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 24/02/2023