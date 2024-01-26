ANTALYA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

Aşağıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında gıyabında verilen hüküm sanığa tebliğe çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır. 7201 SK. 28,29 maddeleri uyarınca hükmün ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 24/01/2024 DOSYA NO: E.2022/285- K.2023/423

ADI SOYADI: MECİD ELKANAS-Hüsni ve Hapşa oğlu, 1996 D.lu.

SUÇU: Dolandırıcılık

KANUN MAD: 5237 S.TCK.157/1

CEZAS: TECİLLİ 1 YIL 8 AY HPC,1 YIL 8 AY DENETİM

8.320-TL APC (10 Taksit )