ANTALYA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında gıyabında verilen hüküm sanığa tebliğe çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır 7201 SK. 28,29 maddeleri uyarınca hükmün gazetede ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 06/12/2024
|DOSYA NO
|ADI SOYADI
|SUÇU
|KANUN MAD
|CEZASI
E.2023/422
K.2024/562
|İSMAİL TAT-Ali ve Saime
|Dolandırıcılık
|5237 S.TCK.157/1-2 YILHPC
|20.000-TL APC
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