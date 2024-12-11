ANTALYA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

Aşağıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında gıyabında verilen hüküm sanığa tebliğe çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır 7201 SK. 28,29 maddeleri uyarınca hükmün gazetede ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 06/12/2024

DOSYA NO

ADI SOYADI

SUÇU

KANUN MAD

CEZASI

E.2023/422 K.2024/562 İSMAİL TAT-Ali ve Saime

Dolandırıcılık

5237 S.TCK.157/1-2 YILHPC

20.000-TL APC





