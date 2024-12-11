ANTALYA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

Aşağıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında gıyabında verilen hüküm sanığa tebliğe çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır 7201 SK. 28,29 maddeleri uyarınca hükmün gazetede ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 06/12/2024

DOSYA NO
ADI SOYADI
SUÇU
KANUN MAD 
CEZASI 

E.2023/422

K.2024/562

İSMAİL TAT-Ali ve Saime
Dolandırıcılık
5237 S.TCK.157/1-2 YILHPC
20.000-TL APC


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