ANTALYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

ESAS NO: 2022/379

KARARNO: 2023/358

Parada sahtecilik suçundan Sanık ZAUR GULIYEVhakkında mahkememize açılan dava sonunda; mahkememizin28/09/2023 tarih, 2022/379 esas, 2023/358 karar sayılı kararı ilesanığın TCK. 197/1, 62 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis, 80 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, TCK 51/1 maddesi gereğince sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine ve TCK51/3maddesi gereğince 1 yıl 8 ay denetim süresine tabi tutulmasınakarar verildiği, karar tüm araştırmalara rağmen SanıkZAUR GULIYEV'etebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan " birer gazete veya ayrıca elektronik ortamda" ibaresi gereğincebir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde İstinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.08/12/2023