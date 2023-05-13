ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Mayıs 2023

ESAS NO: 2012/90 Esas

KARAR NO: 2016/203

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasında;

1- Davacının davalılar aleyhine açmış olduğu davanın KABULÜNE,

2- Davacının talebi doğrultusunda 500 TL haksız işgal tazminatındava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3- Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu mahallesi 6059 ada 22 parselde kayıtlıA3 blok bodrum kat niteliğinde dükkan olan 2 nolu bağımsız bölüme davalı tarafça yapılan haksız EL ATMANIN ÖNLENMESİNE,

Karar verildiği, davalılardan RUTH FURNART adına çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, yapılan araştırmalar sonucunda davalıya ulaşılamaması nedeni ile iş bu ilan metninin davalı RUTH FURNART'a tebliğ yerine geçmek üzere yayınlandığı ve gazete ilan metninin yayınlanmasından 7 gün sonra mahkememiz kararının tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 08/05/2023