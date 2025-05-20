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ANTALYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/553

KARAR NO : 2025/211

Davacı ŞİRİN GÖNDER tarafından davalı SULTAN AYKIR aleyhine mahkememizde açılan Mal Rejimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın KABULÜ ile Antalya ili Kepez ilçesi Sütçüler mahallesi 27333 ada 6 parselde kayıtlı 3 nolu bağımsız bölüm yönünden 1.000.000,00 TL katılma alacağının karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 68.310,00-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 17.078,39-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 51.231,61-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (madde-13 Üçüncü Kısım) göre hesaplanan 152.000,00-TL nisbi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan; 27,70-TL Başvuru Harcı, 85,39-TL Peşin/nisbi Harcı, 16.993,00-TL Islah Harcı, 384,90-TL Keşif Harcı, 21.218,00-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 38.708,99TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

Kararın gazetenin yayım tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içindeistinaf yasa yolu açık olduğu, istinaf başvurusunda bulunulmadığıtakdirde mahkememiz kararının davalı yönünden kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere davalı SULTAN AYKIR'a ilanen tebliğ olunur.