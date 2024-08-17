ANTALYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/487

KARAR NO: 2023/694

Mahkememizin 21/11/2023 tarih ve 2022/487 Esas, 2023/694 Karar sayılı kararı ile sanık İsa Muhammed'in silahla tehdit suçundan TCK'nın 106/2-a, 62/1 md. Uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası CMK'nın 231/5. Maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, adli emanetin 2022/1233 sırasında kayıtlı bulunan "Üzerinde "BLOW F 92" ibareleri bulunan, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, 9 mm. çapında ses-gaz fişeği atan, yarı otomatik tabanca ve bir (1) adet şarjörü"nün müsaderesine ve 155 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemeyen sanık İsa Muhammed'e (TC:99722410082 - Hüseyin ve Necmi oğlu, 20/02/1997 Halep doğumlu) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Nöb. Ağır Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere, itiraz yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 14/08/2024