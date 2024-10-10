ANTALYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/678

KARAR NO: 2024/475

Mahkememizin 02/07/2024 tarih ve 2023/678 Esas, 2024/475 Karar sayılı kararı ile sanık sanık Hamza Adanır hakkında Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK'nın 191/1, 62/153/1-2-3 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 149,00 TL. yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup,tüm araştırmalara rağmenaçık adresleri tespit edilemeyen sanık Hamza Adanır'a (TC:46870850390 - Ramazan ve Dilek oğlu, 20/03/2000 Birecik doğumlu, Şanlıurfa, Birecik, Cumhuriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki (2) hafta yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafı kabil olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 04/10/2024