Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:00

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- İHALE KONUSU: Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordinatları ilan edilen ve protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyemize kiraya verilen İlimiz Kemer İlçesi sınırları içerisinde bulunan her biri 6m² yüzölçümlü su üstü sporu parkur noktalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile şartname esasları doğrultusunda, her birinin ayrı ayrı olmak üzere, ilk yıl aşağıdaki tabloda belirtilen muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri üzerinden 3 (üç) yıl süre ile belirtilen gün ve saatlerde ihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.

Sıra No

Su Üstü Sporları Parkur Noktasının Adı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

YENİ: AMARA PREMİER PALACE PLAJI BATISI

ESKİ: BELDİBİ-1. İSTASYON

420.000,00TL+KDV

126.000,00TL

11.06.2024

12:00

2

ATATÜRK BEACH PARK ÖNÜ

420.000,00TL+KDV

126.000,00TL

11.06.2024

12:10

3

YENİ: AK-KA HOTELS ANTEDON PLAJI BATISI

ESKİ: AK-KA HOTELS ANTEDON PLAJI GÜNEYİ

890.000,00TL+KDV

267.000,00TL

11.06.2024

12:20

4

YENİ: CARELTA OTEL PLAJI DOĞUSU

ESKİ: CARELTA OTEL PLAJI KUZEYİ

350.000,00TL+KDV

105.000,00TL

11.06.2024

12:30

5

CRYSTAL HOTELS FLORA BEACH RESORT GÜNEY BATISI

480.000,00TL+KDV

144.000,00TL

11.06.2024

12:40

6

NİRVANA LAGOON WILLAS SUİTS & SPA PLAJI ÖNÜ

760.000,00TL+KDV

228.000,00TL

11.06.2024

12:50

7

YENİ: PALOMA FORESTA RESORT PLAJI DOĞUSU

ESKİ: PALOMA RENAİSSANCE RESORT PLAJI KUZEYİ

500.000,00TL+KDV

150.000,00TL

11.06.2024

13:00

8

YENİ: RİXOS SUNGATE PORT ROYAL PLAJI DOĞUSU

ESKİ: RİXOS SUNGATE PORT ROYAL PLAJI KUZEYİ

1.350.000,00TL+KDV

405.000,00TL

11.06.2024

13:10

9

YENİ: AQUA BELLA CLUB BELANT OTEL PLAJI BATISI

ESKİ: AQUA BELLA CLUB BELANT OTEL PLAJI GÜNEYİ

350.000,00TL+KDV

105.000,00TL

11.06.2024

13:20

10

YENİ: SEA GULL OTEL PLAJI DOĞUSU

ESKİ: SEA GULL OTEL PLAJI KUZEYİ

350.000,00TL+KDV

105.000,00TL

11.06.2024

13:30

11

CLUB HOTEL RAMA PLAJI ÖNÜ

470.000,00TL+KDV

141.000,00TL

11.06.2024

13:40

12

ULUSOY HOLİDAY CLUB KEMER PLAJI ÖNÜ

500.000,00TL+KDV

150.000,00TL

11.06.2024

13:50

13

KİLİKYA PALACE OTEL PLAJI BATISI

670.000,00TL+KDV

201.000,00TL

11.06.2024

14:00

14

YENİ: MİRAGE PARK - QUEEN'S PARK RESORT ORTASI

ESKİ: MAJESTY MİRAGE PARK - QUEEN'S PARK RESORT ORTASI

910.000,00TL+KDV

273.000,00TL

11.06.2024

14:10

15

YENİ: LAMER OTEL PLAJI BATISI

ESKİ: MAJESTY CLUB LAMER OTEL PLAJI BATISI

440.000,00TL+KDV

132.000,00TL

11.06.2024

14:20

16

SHERWOOD CLUB KEMER OTEL PLAJI BATISI

520.000,00TL+KDV

156.000,00TL

11.06.2024

14:30

17

PALMET RESORT - AMARA WİNG RESORT PLAJI ORTASI

850.000,00TL+KDV

255.000,00TL

11.06.2024

14:40

18

YENİ: DOUBLE TREE BY HİLTON PLAJI DOĞUSU

ESKİ: SAUCE HOTEL PLAJI DOĞUSU (THE MAXİM RESORT OTEL PLAJI)

1.080.000,00TL+KDV

324.000,00TL

11.06.2024

14:50

19

BARUT KEMER OTEL – ORANGE COUNTRY PLAJI ORTASI

580.000,00TL+KDV

174.000,00TL

11.06.2024

15:00

20

HYDROS CLUB HOTELS PLAJI BATISI

1.200.000,00TL+KDV

360.000,00TL

11.06.2024

15:10

21

KEMER KUĞULU PARK PLAJI ÖNÜ

1.560.000,00TL+KDV

468.000,00TL

11.06.2024

15:20

22

KİRİŞ DAİMA PLANET GÜNÜBİRLİK PLAJI ÖNÜ

480.000,00TL+KDV

144.000,00TL

11.06.2024

15:30

23

LİMAK LİMRA RESORT OTEL PLAJI DOĞUSU

1.620.000,00TL+KDV

486.000,00TL

11.06.2024

15:40

24

QUEEN’S PARK LE JARDEN PLAJI DOĞUSU

370.000,00TL+KDV

111.000,00TL

11.06.2024

15:50

25

AKKA HOTELS ALİNDA - SAİLOR'S BEACH CLUB ORTASI

780.000,00TL+KDV

234.000,00TL

11.06.2024

16:00

26

MAXX ROYAL KEMER OTEL PLAJI DOĞUSU

2.900.000,00TL+KDV

870.000,00TL

11.06.2024

16:10

27

ZEN PHASELİS PRİNCESS OTEL PLAJI DOĞUSU

400.000,00TL+KDV

120.000,00TL

11.06.2024

16:20

28

YENİ: BELDİBİ RİXOS OTEL DOĞUSU

ESKİ: BELDİBİ RİXOS OTEL KUZEYİ

570.000,00TL+KDV

171.000,00TL

11.06.2024

16:30

29

YENİ: NUROL CLUP SALİMA TATİL KÖYÜ DOĞUSU

ESKİ: NUROL CLUP SALİMA TATİL KÖYÜ KUZEYİ

650.000,00TL+KDV

195.000,00TL

11.06.2024

16:40

30

AMARA CLUP MARİNE OTEL PLAJI BATISI

890.000,00TL+KDV

267.000,00TL

12.06.2024

12:00

31

YENİ: GRAND PARK OTEL PLAJI DOĞUSU

ESKİ: YELKEN OTEL BLUE LİFE PLAJI KUZEY DOĞUSU

450.000,00TL+KDV

135.000,00TL

12.06.2024

12:10

32

VOGUE AVANTGARDE PLAJI BATISI

715.000,00TL+KDV

214.500,00TL

12.06.2024

12:20

33

MİRADA DELMAR OTEL PLAJI BATISI

500.000,00TL+KDV

150.000,00TL

12.06.2024

12:30

34

OTİUM HOTEL LİFE PLAJI BATISI

679.000,00TL+KDV

203.700,00TL

12.06.2024

12:40

35

PARK KİMEROS TATİL KÖYÜ -MA BEACH TALASSO OTEL PLAJ ORTASI

460.000,00TL+KDV

138.000,00TL

12.06.2024

12:50

36

ROSE RESİDENCE BEACH PLAJI DOĞUSU

520.000,00TL+KDV

156.000,00TL

12.06.2024

13:00

37

CRYSTAL AURA BEACH RESORT OTEL DOĞUSU

825.000,00TL+KDV

247.500,00TL

12.06.2024

13:10

38

PGS HOTELS KİRİŞ RESORT OTEL PLAJI BATISI

730.000,00TL+KDV

219.000,00TL

12.06.2024

13:20

39

KİRİŞ ALVADONNA PALACE OTEL PLAJI DOĞUSU

650.000,00TL+KDV

195.000,00TL

12.06.2024

13:30

40

HOTELS ASTEM LABADA PLAJI BATISI

435.000,00TL+KDV

130.500,00TL

12.06.2024

13:40

41

ÇAMYUVA HALK PLAJI ÖNÜ

435.000,00TL+KDV

130.500,00TL

12.06.2024

13:50

42

SİMENA SUN CLUB PLAJI ÖNÜ

680.000,00TL+KDV

204.000,00TL

12.06.2024

14:00

43

ROBİNSON CLUB TATİL KÖYÜ PLAJI DOĞUSU (MOTORSUZ)

1.300.000,00TL+KDV

390.000,00TL

12.06.2024

14:10

44

RİXOS PREMİUM TEKİROVA PLAJI BATISI

1.300.000,00TL+KDV

390.000,00TL

12.06.2024

14:20

45

YENİ: CLUB HOTELS SAPHIRE PLAJI BATISI

ESKİ: JEANS CLUB HOTELS SAPHIRE PLAJI BATISI

400.000,00TL+KDV

120.000,00TL

12.06.2024

14:30

46

MARTI MYRA TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ

520.000,00TL+KDV

156.000,00TL

12.06.2024

14:40

47

GÜRAL PREMİER TEKİROVA TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ

1.300.000,00TL+KDV

390.000,00TL

12.06.2024

14:50

48

QUEEN’S PARK RESORT OTEL – HALK PLAJI ORTASI

700.000,00TL+KDV

210.000,00TL

12.06.2024

15:00

49

CLUB OTEL PHASELİS ROSE PLAJI BATISI

600.000,00TL+KDV

180.000,00TL

12.06.2024

15:10

50

EUPHORİA HOTELS TEKİROVA PLAJI BATISI

700.000,00TL+KDV

210.000,00TL

12.06.2024

15:20

51

AMARA DOLCE VİTA TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ

1.300.000,00TL+KDV

390.000,00TL

12.06.2024

15:30

52

PALMİYE TATİL KÖYÜ CLUB MED PLAJI DOĞUSU

650.000,00TL+KDV

195.000,00TL

12.06.2024

15:40

53

PALMİYE TATİL KÖYÜ CLUB MED PLAJI BATISI

650.000,00TL+KDV

195.000,00TL

12.06.2024

15:50

54

CLUP PHASELİS TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ

6.500.000,00TL+KDV

1.950.000,00TL

12.06.2024

16:00

55

KINDIL ÇEŞME 2 NOLU PARKUR

370.000,00TL+KDV

111.000,00TL

12.06.2024

16:10

56

KINDIL ÇEŞME 3 NOLU PARKUR

370.000,00TL+KDV

111.000,00TL

12.06.2024

16:20

57

MARCO POLO TATİL KÖYÜ PLAJI BATISI

480.000,00TL+KDV

144.000,00TL

12.06.2024

16:30

58

AQUACİTY GÜNÜBİRLİK TESİSİ PLAJI DOĞUSU

420.000,00TL+KDV

126.000,00TL

12.06.2024

16:40


2- Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden mesai saat­leri içinde görülebilir ve her bir ihale için 10.000,00TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.

3- Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni toplantı odasında yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

4.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

4.2- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

4.3- Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

4.4- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

4.6- Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.7- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

4.8- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,

4.9- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı,

4.10- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

4.11- Son 1 ( bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

4.12- Gerçek kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)

4.13- Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,

4.14- İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,

4.15- Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

4.16- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

4.17- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.18- Tüzel kişiliklerin en az 5 (beş) yıl önce kurulmuş ve faaliyette bulunuyor olması, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

4.19- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

4.20- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.21- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

4.22- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,

4.23- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı,

4.24- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

4.25- Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

4.26- Tüzel kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)

4.27- Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,

4.28- İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,

4.29- Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.

6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

7- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN02035883