ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:00

1- İHALE KONUSU: Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordinatları ilan edilen ve protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyemize kiraya verilen İlimiz Kemer İlçesi sınırları içerisinde bulunan her biri 6m² yüzölçümlü su üstü sporu parkur noktalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile şartname esasları doğrultusunda, her birinin ayrı ayrı olmak üzere, ilk yıl aşağıdaki tabloda belirtilen muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri üzerinden 3 (üç) yıl süre ile belirtilen gün ve saatlerde ihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.

Sıra No Su Üstü Sporları Parkur Noktasının Adı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 1 YENİ: AMARA PREMİER PALACE PLAJI BATISI ESKİ: BELDİBİ-1. İSTASYON 420.000,00TL+KDV 126.000,00TL 11.06.2024 12:00 2 ATATÜRK BEACH PARK ÖNÜ 420.000,00TL+KDV 126.000,00TL 11.06.2024 12:10 3 YENİ: AK-KA HOTELS ANTEDON PLAJI BATISI ESKİ: AK-KA HOTELS ANTEDON PLAJI GÜNEYİ 890.000,00TL+KDV 267.000,00TL 11.06.2024 12:20 4 YENİ: CARELTA OTEL PLAJI DOĞUSU ESKİ: CARELTA OTEL PLAJI KUZEYİ 350.000,00TL+KDV 105.000,00TL 11.06.2024 12:30 5 CRYSTAL HOTELS FLORA BEACH RESORT GÜNEY BATISI 480.000,00TL+KDV 144.000,00TL 11.06.2024 12:40 6 NİRVANA LAGOON WILLAS SUİTS & SPA PLAJI ÖNÜ 760.000,00TL+KDV 228.000,00TL 11.06.2024 12:50 7 YENİ: PALOMA FORESTA RESORT PLAJI DOĞUSU ESKİ: PALOMA RENAİSSANCE RESORT PLAJI KUZEYİ 500.000,00TL+KDV 150.000,00TL 11.06.2024 13:00 8 YENİ: RİXOS SUNGATE PORT ROYAL PLAJI DOĞUSU ESKİ: RİXOS SUNGATE PORT ROYAL PLAJI KUZEYİ 1.350.000,00TL+KDV 405.000,00TL 11.06.2024 13:10 9 YENİ: AQUA BELLA CLUB BELANT OTEL PLAJI BATISI ESKİ: AQUA BELLA CLUB BELANT OTEL PLAJI GÜNEYİ 350.000,00TL+KDV 105.000,00TL 11.06.2024 13:20 10 YENİ: SEA GULL OTEL PLAJI DOĞUSU ESKİ: SEA GULL OTEL PLAJI KUZEYİ 350.000,00TL+KDV 105.000,00TL 11.06.2024 13:30 11 CLUB HOTEL RAMA PLAJI ÖNÜ 470.000,00TL+KDV 141.000,00TL 11.06.2024 13:40 12 ULUSOY HOLİDAY CLUB KEMER PLAJI ÖNÜ 500.000,00TL+KDV 150.000,00TL 11.06.2024 13:50 13 KİLİKYA PALACE OTEL PLAJI BATISI 670.000,00TL+KDV 201.000,00TL 11.06.2024 14:00 14 YENİ: MİRAGE PARK - QUEEN'S PARK RESORT ORTASI ESKİ: MAJESTY MİRAGE PARK - QUEEN'S PARK RESORT ORTASI 910.000,00TL+KDV 273.000,00TL 11.06.2024 14:10 15 YENİ: LAMER OTEL PLAJI BATISI ESKİ: MAJESTY CLUB LAMER OTEL PLAJI BATISI 440.000,00TL+KDV 132.000,00TL 11.06.2024 14:20 16 SHERWOOD CLUB KEMER OTEL PLAJI BATISI 520.000,00TL+KDV 156.000,00TL 11.06.2024 14:30 17 PALMET RESORT - AMARA WİNG RESORT PLAJI ORTASI 850.000,00TL+KDV 255.000,00TL 11.06.2024 14:40 18 YENİ: DOUBLE TREE BY HİLTON PLAJI DOĞUSU ESKİ: SAUCE HOTEL PLAJI DOĞUSU (THE MAXİM RESORT OTEL PLAJI) 1.080.000,00TL+KDV 324.000,00TL 11.06.2024 14:50 19 BARUT KEMER OTEL – ORANGE COUNTRY PLAJI ORTASI 580.000,00TL+KDV 174.000,00TL 11.06.2024 15:00 20 HYDROS CLUB HOTELS PLAJI BATISI 1.200.000,00TL+KDV 360.000,00TL 11.06.2024 15:10 21 KEMER KUĞULU PARK PLAJI ÖNÜ 1.560.000,00TL+KDV 468.000,00TL 11.06.2024 15:20 22 KİRİŞ DAİMA PLANET GÜNÜBİRLİK PLAJI ÖNÜ 480.000,00TL+KDV 144.000,00TL 11.06.2024 15:30 23 LİMAK LİMRA RESORT OTEL PLAJI DOĞUSU 1.620.000,00TL+KDV 486.000,00TL 11.06.2024 15:40 24 QUEEN’S PARK LE JARDEN PLAJI DOĞUSU 370.000,00TL+KDV 111.000,00TL 11.06.2024 15:50 25 AKKA HOTELS ALİNDA - SAİLOR'S BEACH CLUB ORTASI 780.000,00TL+KDV 234.000,00TL 11.06.2024 16:00 26 MAXX ROYAL KEMER OTEL PLAJI DOĞUSU 2.900.000,00TL+KDV 870.000,00TL 11.06.2024 16:10 27 ZEN PHASELİS PRİNCESS OTEL PLAJI DOĞUSU 400.000,00TL+KDV 120.000,00TL 11.06.2024 16:20 28 YENİ: BELDİBİ RİXOS OTEL DOĞUSU ESKİ: BELDİBİ RİXOS OTEL KUZEYİ 570.000,00TL+KDV 171.000,00TL 11.06.2024 16:30 29 YENİ: NUROL CLUP SALİMA TATİL KÖYÜ DOĞUSU ESKİ: NUROL CLUP SALİMA TATİL KÖYÜ KUZEYİ 650.000,00TL+KDV 195.000,00TL 11.06.2024 16:40 30 AMARA CLUP MARİNE OTEL PLAJI BATISI 890.000,00TL+KDV 267.000,00TL 12.06.2024 12:00 31 YENİ: GRAND PARK OTEL PLAJI DOĞUSU ESKİ: YELKEN OTEL BLUE LİFE PLAJI KUZEY DOĞUSU 450.000,00TL+KDV 135.000,00TL 12.06.2024 12:10 32 VOGUE AVANTGARDE PLAJI BATISI 715.000,00TL+KDV 214.500,00TL 12.06.2024 12:20 33 MİRADA DELMAR OTEL PLAJI BATISI 500.000,00TL+KDV 150.000,00TL 12.06.2024 12:30 34 OTİUM HOTEL LİFE PLAJI BATISI 679.000,00TL+KDV 203.700,00TL 12.06.2024 12:40 35 PARK KİMEROS TATİL KÖYÜ -MA BEACH TALASSO OTEL PLAJ ORTASI 460.000,00TL+KDV 138.000,00TL 12.06.2024 12:50 36 ROSE RESİDENCE BEACH PLAJI DOĞUSU 520.000,00TL+KDV 156.000,00TL 12.06.2024 13:00 37 CRYSTAL AURA BEACH RESORT OTEL DOĞUSU 825.000,00TL+KDV 247.500,00TL 12.06.2024 13:10 38 PGS HOTELS KİRİŞ RESORT OTEL PLAJI BATISI 730.000,00TL+KDV 219.000,00TL 12.06.2024 13:20 39 KİRİŞ ALVADONNA PALACE OTEL PLAJI DOĞUSU 650.000,00TL+KDV 195.000,00TL 12.06.2024 13:30 40 HOTELS ASTEM LABADA PLAJI BATISI 435.000,00TL+KDV 130.500,00TL 12.06.2024 13:40 41 ÇAMYUVA HALK PLAJI ÖNÜ 435.000,00TL+KDV 130.500,00TL 12.06.2024 13:50 42 SİMENA SUN CLUB PLAJI ÖNÜ 680.000,00TL+KDV 204.000,00TL 12.06.2024 14:00 43 ROBİNSON CLUB TATİL KÖYÜ PLAJI DOĞUSU (MOTORSUZ) 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 12.06.2024 14:10 44 RİXOS PREMİUM TEKİROVA PLAJI BATISI 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 12.06.2024 14:20 45 YENİ: CLUB HOTELS SAPHIRE PLAJI BATISI ESKİ: JEANS CLUB HOTELS SAPHIRE PLAJI BATISI 400.000,00TL+KDV 120.000,00TL 12.06.2024 14:30 46 MARTI MYRA TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ 520.000,00TL+KDV 156.000,00TL 12.06.2024 14:40 47 GÜRAL PREMİER TEKİROVA TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 12.06.2024 14:50 48 QUEEN’S PARK RESORT OTEL – HALK PLAJI ORTASI 700.000,00TL+KDV 210.000,00TL 12.06.2024 15:00 49 CLUB OTEL PHASELİS ROSE PLAJI BATISI 600.000,00TL+KDV 180.000,00TL 12.06.2024 15:10 50 EUPHORİA HOTELS TEKİROVA PLAJI BATISI 700.000,00TL+KDV 210.000,00TL 12.06.2024 15:20 51 AMARA DOLCE VİTA TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ 1.300.000,00TL+KDV 390.000,00TL 12.06.2024 15:30 52 PALMİYE TATİL KÖYÜ CLUB MED PLAJI DOĞUSU 650.000,00TL+KDV 195.000,00TL 12.06.2024 15:40 53 PALMİYE TATİL KÖYÜ CLUB MED PLAJI BATISI 650.000,00TL+KDV 195.000,00TL 12.06.2024 15:50 54 CLUP PHASELİS TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ 6.500.000,00TL+KDV 1.950.000,00TL 12.06.2024 16:00 55 KINDIL ÇEŞME 2 NOLU PARKUR 370.000,00TL+KDV 111.000,00TL 12.06.2024 16:10 56 KINDIL ÇEŞME 3 NOLU PARKUR 370.000,00TL+KDV 111.000,00TL 12.06.2024 16:20 57 MARCO POLO TATİL KÖYÜ PLAJI BATISI 480.000,00TL+KDV 144.000,00TL 12.06.2024 16:30 58 AQUACİTY GÜNÜBİRLİK TESİSİ PLAJI DOĞUSU 420.000,00TL+KDV 126.000,00TL 12.06.2024 16:40





2- Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden mesai saat­leri içinde görülebilir ve her bir ihale için 10.000,00TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.

3- Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni toplantı odasında yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

4.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

4.2- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

4.3- Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

4.4- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

4.6- Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.7- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

4.8- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,

4.9- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı,

4.10- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

4.11- Son 1 ( bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

4.12- Gerçek kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)

4.13- Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,

4.14- İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,

4.15- Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

4.16- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

4.17- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.18- Tüzel kişiliklerin en az 5 (beş) yıl önce kurulmuş ve faaliyette bulunuyor olması, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

4.19- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,

4.20- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.21- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

4.22- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,

4.23- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı,

4.24- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

4.25- Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

4.26- Tüzel kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)

4.27- Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,

4.28- İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,

4.29- Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.

6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

7- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.