ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
1- İHALE KONUSU: Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordinatları ilan edilen ve protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyemize kiraya verilen İlimiz Kemer İlçesi sınırları içerisinde bulunan her biri 6m² yüzölçümlü su üstü sporu parkur noktalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile şartname esasları doğrultusunda, her birinin ayrı ayrı olmak üzere, ilk yıl aşağıdaki tabloda belirtilen muhammen bedeller ve geçici teminat bedelleri üzerinden 3 (üç) yıl süre ile belirtilen gün ve saatlerde ihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.
Sıra No
Su Üstü Sporları Parkur Noktasının Adı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat Bedeli
İhale Tarihi
İhale Saati
1
YENİ: AMARA PREMİER PALACE PLAJI BATISI
ESKİ: BELDİBİ-1. İSTASYON
420.000,00TL+KDV
126.000,00TL
11.06.2024
12:00
2
ATATÜRK BEACH PARK ÖNÜ
420.000,00TL+KDV
126.000,00TL
11.06.2024
12:10
3
YENİ: AK-KA HOTELS ANTEDON PLAJI BATISI
ESKİ: AK-KA HOTELS ANTEDON PLAJI GÜNEYİ
890.000,00TL+KDV
267.000,00TL
11.06.2024
12:20
4
YENİ: CARELTA OTEL PLAJI DOĞUSU
ESKİ: CARELTA OTEL PLAJI KUZEYİ
350.000,00TL+KDV
105.000,00TL
11.06.2024
12:30
5
CRYSTAL HOTELS FLORA BEACH RESORT GÜNEY BATISI
480.000,00TL+KDV
144.000,00TL
11.06.2024
12:40
6
NİRVANA LAGOON WILLAS SUİTS & SPA PLAJI ÖNÜ
760.000,00TL+KDV
228.000,00TL
11.06.2024
12:50
7
YENİ: PALOMA FORESTA RESORT PLAJI DOĞUSU
ESKİ: PALOMA RENAİSSANCE RESORT PLAJI KUZEYİ
500.000,00TL+KDV
150.000,00TL
11.06.2024
13:00
8
YENİ: RİXOS SUNGATE PORT ROYAL PLAJI DOĞUSU
ESKİ: RİXOS SUNGATE PORT ROYAL PLAJI KUZEYİ
1.350.000,00TL+KDV
405.000,00TL
11.06.2024
13:10
9
YENİ: AQUA BELLA CLUB BELANT OTEL PLAJI BATISI
ESKİ: AQUA BELLA CLUB BELANT OTEL PLAJI GÜNEYİ
350.000,00TL+KDV
105.000,00TL
11.06.2024
13:20
10
YENİ: SEA GULL OTEL PLAJI DOĞUSU
ESKİ: SEA GULL OTEL PLAJI KUZEYİ
350.000,00TL+KDV
105.000,00TL
11.06.2024
13:30
11
CLUB HOTEL RAMA PLAJI ÖNÜ
470.000,00TL+KDV
141.000,00TL
11.06.2024
13:40
12
ULUSOY HOLİDAY CLUB KEMER PLAJI ÖNÜ
500.000,00TL+KDV
150.000,00TL
11.06.2024
13:50
13
KİLİKYA PALACE OTEL PLAJI BATISI
670.000,00TL+KDV
201.000,00TL
11.06.2024
14:00
14
YENİ: MİRAGE PARK - QUEEN'S PARK RESORT ORTASI
ESKİ: MAJESTY MİRAGE PARK - QUEEN'S PARK RESORT ORTASI
910.000,00TL+KDV
273.000,00TL
11.06.2024
14:10
15
YENİ: LAMER OTEL PLAJI BATISI
ESKİ: MAJESTY CLUB LAMER OTEL PLAJI BATISI
440.000,00TL+KDV
132.000,00TL
11.06.2024
14:20
16
SHERWOOD CLUB KEMER OTEL PLAJI BATISI
520.000,00TL+KDV
156.000,00TL
11.06.2024
14:30
17
PALMET RESORT - AMARA WİNG RESORT PLAJI ORTASI
850.000,00TL+KDV
255.000,00TL
11.06.2024
14:40
18
YENİ: DOUBLE TREE BY HİLTON PLAJI DOĞUSU
ESKİ: SAUCE HOTEL PLAJI DOĞUSU (THE MAXİM RESORT OTEL PLAJI)
1.080.000,00TL+KDV
324.000,00TL
11.06.2024
14:50
19
BARUT KEMER OTEL – ORANGE COUNTRY PLAJI ORTASI
580.000,00TL+KDV
174.000,00TL
11.06.2024
15:00
20
HYDROS CLUB HOTELS PLAJI BATISI
1.200.000,00TL+KDV
360.000,00TL
11.06.2024
15:10
21
KEMER KUĞULU PARK PLAJI ÖNÜ
1.560.000,00TL+KDV
468.000,00TL
11.06.2024
15:20
22
KİRİŞ DAİMA PLANET GÜNÜBİRLİK PLAJI ÖNÜ
480.000,00TL+KDV
144.000,00TL
11.06.2024
15:30
23
LİMAK LİMRA RESORT OTEL PLAJI DOĞUSU
1.620.000,00TL+KDV
486.000,00TL
11.06.2024
15:40
24
QUEEN’S PARK LE JARDEN PLAJI DOĞUSU
370.000,00TL+KDV
111.000,00TL
11.06.2024
15:50
25
AKKA HOTELS ALİNDA - SAİLOR'S BEACH CLUB ORTASI
780.000,00TL+KDV
234.000,00TL
11.06.2024
16:00
26
MAXX ROYAL KEMER OTEL PLAJI DOĞUSU
2.900.000,00TL+KDV
870.000,00TL
11.06.2024
16:10
27
ZEN PHASELİS PRİNCESS OTEL PLAJI DOĞUSU
400.000,00TL+KDV
120.000,00TL
11.06.2024
16:20
28
YENİ: BELDİBİ RİXOS OTEL DOĞUSU
ESKİ: BELDİBİ RİXOS OTEL KUZEYİ
570.000,00TL+KDV
171.000,00TL
11.06.2024
16:30
29
YENİ: NUROL CLUP SALİMA TATİL KÖYÜ DOĞUSU
ESKİ: NUROL CLUP SALİMA TATİL KÖYÜ KUZEYİ
650.000,00TL+KDV
195.000,00TL
11.06.2024
16:40
30
AMARA CLUP MARİNE OTEL PLAJI BATISI
890.000,00TL+KDV
267.000,00TL
12.06.2024
12:00
31
YENİ: GRAND PARK OTEL PLAJI DOĞUSU
ESKİ: YELKEN OTEL BLUE LİFE PLAJI KUZEY DOĞUSU
450.000,00TL+KDV
135.000,00TL
12.06.2024
12:10
32
VOGUE AVANTGARDE PLAJI BATISI
715.000,00TL+KDV
214.500,00TL
12.06.2024
12:20
33
MİRADA DELMAR OTEL PLAJI BATISI
500.000,00TL+KDV
150.000,00TL
12.06.2024
12:30
34
OTİUM HOTEL LİFE PLAJI BATISI
679.000,00TL+KDV
203.700,00TL
12.06.2024
12:40
35
PARK KİMEROS TATİL KÖYÜ -MA BEACH TALASSO OTEL PLAJ ORTASI
460.000,00TL+KDV
138.000,00TL
12.06.2024
12:50
36
ROSE RESİDENCE BEACH PLAJI DOĞUSU
520.000,00TL+KDV
156.000,00TL
12.06.2024
13:00
37
CRYSTAL AURA BEACH RESORT OTEL DOĞUSU
825.000,00TL+KDV
247.500,00TL
12.06.2024
13:10
38
PGS HOTELS KİRİŞ RESORT OTEL PLAJI BATISI
730.000,00TL+KDV
219.000,00TL
12.06.2024
13:20
39
KİRİŞ ALVADONNA PALACE OTEL PLAJI DOĞUSU
650.000,00TL+KDV
195.000,00TL
12.06.2024
13:30
40
HOTELS ASTEM LABADA PLAJI BATISI
435.000,00TL+KDV
130.500,00TL
12.06.2024
13:40
41
ÇAMYUVA HALK PLAJI ÖNÜ
435.000,00TL+KDV
130.500,00TL
12.06.2024
13:50
42
SİMENA SUN CLUB PLAJI ÖNÜ
680.000,00TL+KDV
204.000,00TL
12.06.2024
14:00
43
ROBİNSON CLUB TATİL KÖYÜ PLAJI DOĞUSU (MOTORSUZ)
1.300.000,00TL+KDV
390.000,00TL
12.06.2024
14:10
44
RİXOS PREMİUM TEKİROVA PLAJI BATISI
1.300.000,00TL+KDV
390.000,00TL
12.06.2024
14:20
45
YENİ: CLUB HOTELS SAPHIRE PLAJI BATISI
ESKİ: JEANS CLUB HOTELS SAPHIRE PLAJI BATISI
400.000,00TL+KDV
120.000,00TL
12.06.2024
14:30
46
MARTI MYRA TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ
520.000,00TL+KDV
156.000,00TL
12.06.2024
14:40
47
GÜRAL PREMİER TEKİROVA TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ
1.300.000,00TL+KDV
390.000,00TL
12.06.2024
14:50
48
QUEEN’S PARK RESORT OTEL – HALK PLAJI ORTASI
700.000,00TL+KDV
210.000,00TL
12.06.2024
15:00
49
CLUB OTEL PHASELİS ROSE PLAJI BATISI
600.000,00TL+KDV
180.000,00TL
12.06.2024
15:10
50
EUPHORİA HOTELS TEKİROVA PLAJI BATISI
700.000,00TL+KDV
210.000,00TL
12.06.2024
15:20
51
AMARA DOLCE VİTA TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ
1.300.000,00TL+KDV
390.000,00TL
12.06.2024
15:30
52
PALMİYE TATİL KÖYÜ CLUB MED PLAJI DOĞUSU
650.000,00TL+KDV
195.000,00TL
12.06.2024
15:40
53
PALMİYE TATİL KÖYÜ CLUB MED PLAJI BATISI
650.000,00TL+KDV
195.000,00TL
12.06.2024
15:50
54
CLUP PHASELİS TATİL KÖYÜ PLAJI ÖNÜ
6.500.000,00TL+KDV
1.950.000,00TL
12.06.2024
16:00
55
KINDIL ÇEŞME 2 NOLU PARKUR
370.000,00TL+KDV
111.000,00TL
12.06.2024
16:10
56
KINDIL ÇEŞME 3 NOLU PARKUR
370.000,00TL+KDV
111.000,00TL
12.06.2024
16:20
57
MARCO POLO TATİL KÖYÜ PLAJI BATISI
480.000,00TL+KDV
144.000,00TL
12.06.2024
16:30
58
AQUACİTY GÜNÜBİRLİK TESİSİ PLAJI DOĞUSU
420.000,00TL+KDV
126.000,00TL
12.06.2024
16:40
2- Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içinde görülebilir ve her bir ihale için 10.000,00TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.
3- Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni toplantı odasında yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN;
4.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
4.2- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
4.3- Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.4- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.6- Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.7- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
4.8- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,
4.9- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı,
4.10- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
4.11- Son 1 ( bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
4.12- Gerçek kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)
4.13- Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,
4.14- İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,
4.15- Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
TÜZEL KİŞİLERDEN;
4.16- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,
4.17- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, su sporları alanında faaliyet gösterdiğini, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.18- Tüzel kişiliklerin en az 5 (beş) yıl önce kurulmuş ve faaliyette bulunuyor olması, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
4.19- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
4.20- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.21- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
4.22- Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,
4.23- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı,
4.24- Son 1 (bir) ay içinde ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
4.25- Son 1 (bir) ay içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
4.26- Tüzel kişilerin; işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, 5 yıl su sporları parkur işletmeciliği alanında fiilen faaliyette bulunduğunu/işletmecilik yaptığını gösterir onaylı Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi, (Tüzel kişinin otel işletmecisi olması durumunda, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca otel işletmecisi öncelikli olduğundan, gerekli araçların, ekipmanların bulunduğunu gösterir Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi belgesi ihaleye katılım aşamasında değil, sözleşme imzalama aşamasında aranacaktır.)
4.27- Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,
4.28- İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair ihale tarihinden bir gün önce alınmış olan belge,
4.29- Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.
İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
5- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.
6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
7- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.