Yayınlanma: 25 Ağustos 2023

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Madde 1-İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1. Aşağıda listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen kira bedeli, geçici teminatı, kira süresi, ihale tarih ve saati belirtilen taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü (artırma) ile kiralanacaktır.

Sıra No Faaliyet Adresi 3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli Kira Süresi İhale Tarih ve Saati 1 Fırtına Mahallesi Belediye Parke Tesisi Bitişiğinde Yer alan 830 m² arazi vasıflı taşınmaz 468.000,00 14.040,00 500,00 3 15.09.2023 10:00 2 Fırtına Mahallesi 499 Ada 5 No’lu Parsel içerisindeki 2.000 m² kapalı alan 2.520.000,00 75.600,00 500,00 3 15.09.2023 10:15

Madde 2-Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı;

İhale dokümanı; Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:126 adresinde kayıtlı hizmet binasında bulunan Ardeşen Belediyesi Mali Hizmetler odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur

İhale Şartname ve Geçici Teminat bedeli Ardeşen Belediye veznesi veya aşağıda belirtilen banka iban numarasına yatırabilecektir. Ardeşen Vakıfbank Bankası şubesi TR19 0001 5001 5800 7300 0476 19

Madde 3-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişilerden:

a) Nüfus Kayıt Örneği

b) Noter Tasdikli İmza beyannamesi (İhalenin yapıladığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)

c) Yerleşim Yeri (İkametgâh)Belgesi

Tüzel kişilerden:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan son yıla ait oda kayıt belgesi

Dernek, Birlik, Sendika, Vakıf ve Kooperatiflerden:

a) İhaleye katılacak olan isteklilerin dernek,birlik,sendika,vakıf ve kooperatif kuruluşu olduğuna dair belge

b) Yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Noter onaylı sureti) zorunludur

c) İhaleye katılacak yetkili kişilerin imza beyannamesi

Ortak Belgeler:

Gerçek ve tüzel kişiler,Dernek,Birlik,Sendika Vakıf,Kooperatifler için zorunludur

a) Adli Sicil Kaydı belgesi) Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır

b) Geçici teminat mektubu veya bankaya nakit yatırıldığına,havale veya EFT yapıldığına dair makbuz

c) Şartname Bedeli yatırıldığına dair makbuz

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Gelir Servisinden Borcu Yoktur Belgesi

d) Tebligat için adres beyanı,telefon numarası,faks numarası ile elektronik posta adresi

e) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu olmadığına dair güncel belge

f) Her Sayfası okunup kabul edildiğine dair imzalanmış İhale şartnamesi

Madde 4-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

Madde 5- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa sunulan taşınmaz ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir

Madde 6- Her türlü vergi, resim,ilan bedeli, harç,sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir

Madde 7- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Pazar Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkili Olacaktır

İlan Olunur.







