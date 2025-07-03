Arnavutköy Tapu Müdürlüğünden İlan

Arnavutköy Tapu Müdürlüğünden

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Sayın : NECLA AKDEMİR ve CEMAL AYBAŞ

YENİKÖY Mah. 160 ada 9 parsel,118 ada 61 parsel ,165 ada 4 parsel,160 ada 9 parseldeki taşınmazların 1/4 elbirliği halinde Ramazan Oğlu Mustafa mirasçıları adına kayıtlı iken ve YENİKÖY Mah. 160 ada 9 parsel,118 ada 61 parsel ,165 ada 4 parsel,160 ada 9 parseldeki taşınmazların 1/4 elbirliği halinde Mustafa Kızı Hasibe AKDEMİR mirasçıları adına kayıtlı iken ; İSTANBUL 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ 08/06/202 TARİH 2018/160 ESAS Sayılı mirasçılık belgesi,İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ 01/12/2020 TARİH 2018/155 ESAS Sayılı mirasçılı Belgesi, GAZİOSMANPAŞA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ 08/07/2022 TARİH 2022/501 ESAS Sayılı mirasçılık belgesi,GAZİOSMANPAŞA 1. NOTERLİĞİ 20/04/2021 TARİH 6519 Sayılı mirasçılık belgesine istinaden mirasçılarından Şulehan BALABAN’ a vekaleten KEREM TUNA 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur. NECLA AKDEMİR ve CEMAL AYBAŞ ‘a ulaşılamamıştır.

Bu nedenle; anılan kanun hükmüne göre,elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.