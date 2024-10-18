ARTOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/25 Esas

KARAR NO: 2024/37

1- Davanın KISMEN KABULÜ ile,

25.464,65 TL asıl alacak ve taleple bağlı kalınarak hesap edilen 14.541,84 TL işlemiş faizi ile birlikte davalı İsmail Karakaş’tan tahsiline, asıl alacak miktarı olan 25.464,65 TL'ye dava tarihi olan 20/05/2021 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, davacı yanın fazlaya dair talebinin REDDİNE,

2- Diğer davalı Fazlı Karakaş yönünden davanın REDDİNE,

3- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 2.732,85 TL nisbi karar ve ilam harcının davalı İsmail Karakaş'tan tahsili ile hazineye irad kaydına,

4- Davacı tarafından yapılan 8 adet normal tebligat ücreti ve 3 adet elektronik tebligat ücreti olan 531,00 TL,posta masrafı olan 135,25 T,bilirkişi ücreti olan 1.200,00 TL ve 5.900,00 TL basın ilan kurumu ilan masrafı olmak üzere toplamda 7.766,25 TL yargılama giderinin davalı İsmail KARAKAŞ'tan alınarak davacıya ödenmesine,

6- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan ve taktir edilen 17.900,00 TL nispi vekalet ücretinin davalı İsmail Karakaş'tan alınarak davacıya verilmesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur.11/10/2024