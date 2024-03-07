Yayınlanma: 07.03.2024 - 00:01

T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2023/229 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gölören (Merkez) Mah.

MEVKİİ : Köyüstü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 217

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.071,65 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : İlhami Aksakal, Maliye Hazinesi

MEVKİİ : Köyüstü

ADA NO : 105

PARSEL NO : 218

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.144,41 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Yılmaz, Emrah Çelebi, Erdem Yılmaz, Ergin Yılmaz, Fahri Yılmaz, Fahri Yılmaz, Fetullah Yılmaz, Fetullah Yılmaz, Gülhanım Güngör, Güven Yılmaz, Hamza Çelebi, İbrahim Tunçel, Maliye Hazinesi, Mert Akpunar, Merve Akpunar, Miyase Toktemur, Muharrem Çelebi, Muhsin Çelebi, Nesri Yılmaz, Pünpül Yılmaz, Rebiye Özdemir, Reside Sarı, Sabri Yılmaz, Safiye Çelik, Safiye Çelik, Süheyla Yılmaz, Tahsin Tunçel, Talip Çelebi, Ünal Çelebi, Veysal Yılmaz, Yavuz Tunçel, Zeynal Yılmaz, Zeynep Çelebi,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Erzurum Valili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/229 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/12/2023