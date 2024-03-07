AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2023/229 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Gölören (Merkez) Mah.
MEVKİİ : Köyüstü
ADA NO : 105
PARSEL NO : 217
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.071,65 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : İlhami Aksakal, Maliye Hazinesi
MEVKİİ : Köyüstü
ADA NO : 105
PARSEL NO : 218
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.144,41 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Yılmaz, Emrah Çelebi, Erdem Yılmaz, Ergin Yılmaz, Fahri Yılmaz, Fahri Yılmaz, Fetullah Yılmaz, Fetullah Yılmaz, Gülhanım Güngör, Güven Yılmaz, Hamza Çelebi, İbrahim Tunçel, Maliye Hazinesi, Mert Akpunar, Merve Akpunar, Miyase Toktemur, Muharrem Çelebi, Muhsin Çelebi, Nesri Yılmaz, Pünpül Yılmaz, Rebiye Özdemir, Reside Sarı, Sabri Yılmaz, Safiye Çelik, Safiye Çelik, Süheyla Yılmaz, Tahsin Tunçel, Talip Çelebi, Ünal Çelebi, Veysal Yılmaz, Yavuz Tunçel, Zeynal Yılmaz, Zeynep Çelebi,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Erzurum Valili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/229 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/12/2023