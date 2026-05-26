AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-TC. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden) 2- Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Yeri Belgesi), 3- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı) 4-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı) 5-İmza beyannamesi, (Sadece Tüzel Kişilerden Aslı veya noter onaylı) 6-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı) 7-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı) 8-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı) 9-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.) 10-Vekil var ise vekâletname noter tasdikli/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı) 11-Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi Aslı