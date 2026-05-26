AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ
10.06.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’da, mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi, Açık Pazar Yeri meydanında bulunan K33C02C2C pafta, 1699 ada, 43 parsel No: 48/1 adresinde yer alan 48m2 taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 45. maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ve Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi, Açık Pazar Yeri meydanında bulunan K33C02C2C pafta, 1699 ada, 43 parselde bulunan 48m2 taşınmaz satışı muhammen bedeli 6.000.000,00 TL. (KDV HARİÇ) olup, geçici teminat bedeli 180.000,00TL.’dir.
Geçici teminat bedelleri; Avanos Belediyesi veznesine veya TR93 0001 2009 6880 0007 0000 42 IBAN numaralı Avanos Belediye Başkanlığı banka hesabına ödenecektir.
İhale şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.
İsteklilerden aranılan belgeler;
|
Gerçek/Tüzel Kişiler
|
1-TC. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)
2- Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Yeri Belgesi),
3- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)
4-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)
5-İmza beyannamesi, (Sadece Tüzel Kişilerden Aslı veya noter onaylı)
6-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)
7-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)
8-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)
9-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)
10-Vekil var ise vekâletname noter tasdikli/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)
11-Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi Aslı
Teklif dosyaları 09.06.2026 tarihi saat 16.00’a kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.