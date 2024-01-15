Yayınlanma: 15 Ocak 2024

T.C.AVANOS(SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/7 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, Çavuşin/Afet Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 8 Ada, 19 parsel. Taşınmazın vasfı KARGİR EV'dir. Bu taşınmaz tapuda 282,22 m² alana sahip olup, Kargir Ev vasfındadır. Takyidatında "bu parselin tasarruf krokisinde A ile gösterilen kısmının zeminden 3,00 m yukarı kadimen müesses havası 18 parsele aittir" şeklinde muhtesada ilişkin bir beyan bulunduğu görülmüştür. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde harap vaziyette bir yapı olduğu görülmüştür. Bu yapının bir kısmının iki katlı bir kısmının tek katlı olduğu, kaya oyma ve kesme taş duvarlı olarak inşa edildiği görülmüştür. Taşınmaz etrafında benzer özellikli yapıların restore edilerek restoran ve butik otel olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz Avanos yerleşik alanı sınırları içerisinde Kentsel Sit Alanında ve Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarında kalmakta olup yapılaşma için Kapadokya Alan Başkanlığı izni gerekmektedir.Taşınmaz Çavuşin köy merkezine yakın konumda olup, turizm ticaret faaileyetlerinin yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Taşınmazın konumu itibarı ile yüksek bir konumda olup ekonomik değerine katkı sağlayacak bir manzarası bulunmaktadır. Taşınmazın arazisi değimli topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazın üzerindeki yapının bir kısmı yıkılmış bir kısmı sağlam vaziyettedir. Yapının genel hatları sağlam, kısmı göçükler bulunmaktadır.

Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Çavuşin/Afet 8 Ada 19 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 282,22 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 4.515.520,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Şerh Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:10 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:10 Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, ÇAVUŞİN Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 0 Ada, 1929 Parsel, Taşınmazın vasfı BAĞ'dır. Taşınmaz 1332m2 yüzölçümüne sahiptir. eşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.Taşınmaz tapu kaydında her ne kadar tarla olarak gözüksede , taşınmaz etrafında yapılaşma olduğu, taşınmazın kendisinin de yapılaşmaya müsait olduğu, her türlü köy hizmetlerinden faydalanabilecek konumda olduğu göz önünde bulunduruluduğundaarsa olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Taşınmaz Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarında kalmakta olup yapılaşma için Kapadokya Alan Başkanlığı izni gerekmektedir. Taşınmaz Çavuşin köy merkezinde olup, turizm ticaret faaileyetlerinin yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır.Taşınmazın Göreme Asfalt yoluna cephesi bulunmaktadır.Taşınmazın arazisi düzgün topoğrafyaya sahiptir. Taşınmaz Avanos-Göreme yolu üzerinde ve yola sıfır konumdadır.

Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Çavuşin 1929 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 1.332 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.992.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:30

06/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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