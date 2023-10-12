AVCILAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
AVCILAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ İLANEN TEBLİGAT
Aşağıdaki listede adı, soyadı, unvanı, borcun türü, miktarı ve icra dosya numaraları yazılı olan işverenlerimize muhatabın adresine ulaşılamama, posta yoluyla tebligat yapılamama, yabancı memlekette bulunma gibi ve sair nedenlerden dolayı tebligat yapılamaması nedeniyle vergi usul kanununun 103.ve müteakip ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
İşverenlerimizin ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde Cihangir Mah. Ormanlı Cad. no:55 Avcılar Hükümet Konağı Avcılar/İstanbul adresinde hizmet veren merkezimize bizzat ya da vekil sıfatıyla müracaat etmeleri mektup veya telgraf (dilekçe ile) açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine bir (1) ay içerisinde tebligat yapılacaktır.
Merkezimize bizzat veya vekil sıfatıyla müracaat etmeyip adres bildirenlere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Bildirilen adres yanlış veya terk edilmiş ise ve bu nedenle tebliğ edilemezse adres bildirilmemiş sayılır. İlan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde merkezimize herhangi bir şekilde başvuru yapılmamışsa ilanen tebligat yapılmış olarak kabul edilir. Tebliğ olunur.
SİCİL NO
TC / VN NO
BORÇLU ADI SOYADI/ÜNVANI
TAKİP NO
BORÇ TÜRÜ
BORÇ MİKTARI
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2014/27676
PRİM
391.145,14 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2015/11092
PRİM
205.767,00 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2015/11185
PRİM
119.091,23 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2015/15845
PRİM
85.432,81 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2015/34083
PRİM
208.730,40 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2015/33427
PRİM
321.381,43 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2015/33428
DV
32.581,04 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2017/11438
PRİM
296.943,52 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2017/11439
İSP
29.898,21 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2017/24350
PRİM
579.919,07 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2017/24351
İSP
46.435,99 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2019/54216
PRİM
944.553,59 TL
1332306
45844125328
ŞERİF SERKAN EKMEN
2019/54218
İSP
72.827,71 TL