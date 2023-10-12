AVCILAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

AVCILAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ  İLANEN TEBLİGAT

Aşağıdaki listede adı, soyadı, unvanı, borcun türü, miktarı ve icra dosya numaraları yazılı olan işverenlerimize muhatabın adresine ulaşılamama, posta yoluyla tebligat yapılamama, yabancı memlekette bulunma gibi ve sair nedenlerden dolayı tebligat yapılamaması nedeniyle vergi usul kanununun 103.ve müteakip ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

İşverenlerimizin ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde Cihangir Mah. Ormanlı Cad. no:55 Avcılar Hükümet Konağı Avcılar/İstanbul adresinde hizmet veren merkezimize bizzat ya da vekil sıfatıyla müracaat etmeleri mektup veya telgraf (dilekçe ile) açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine bir (1) ay içerisinde tebligat yapılacaktır.

Merkezimize bizzat veya vekil sıfatıyla müracaat etmeyip adres bildirenlere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Bildirilen adres yanlış veya terk edilmiş ise ve bu nedenle tebliğ edilemezse adres bildirilmemiş sayılır. İlan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde merkezimize herhangi bir şekilde başvuru yapılmamışsa ilanen tebligat yapılmış olarak kabul edilir. Tebliğ olunur.

SİCİL NO

TC / VN NO

BORÇLU ADI SOYADI/ÜNVANI

TAKİP NO

BORÇ TÜRÜ

BORÇ MİKTARI

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2014/27676

PRİM

391.145,14 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2015/11092

PRİM

205.767,00 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2015/11185

PRİM

119.091,23 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2015/15845

PRİM

85.432,81 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2015/34083

PRİM

208.730,40 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2015/33427

PRİM

321.381,43 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2015/33428

DV

32.581,04 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2017/11438

PRİM

296.943,52 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2017/11439

İSP

29.898,21 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2017/24350

PRİM

579.919,07 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2017/24351

İSP

46.435,99 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2019/54216

PRİM

944.553,59 TL

1332306

45844125328

ŞERİF SERKAN EKMEN

2019/54218

İSP

72.827,71 TL

#ilangovtr Basın No: ILN01907573