AVCILAR VERGİ DAİRESİ'NDEN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

Vergi No

Unvan

ADRES

VERGİ VEYA CEZANIN

 

 

 

DÖNEM

ANA TAKİP DOSYA NO

TAKİP DOSYA NO

VERGİ NEVİ

CEZA NEVİ

VERGİ TUTARI

CEZA TUTARI

2111318226

CİVİLTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR/İSTANBUL

11/2021-11/2021

2022012766L3w0000195

2022011914L4A0002005

KDV

 

9.971.534,18 TL

 

2111318226

CİVİLTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR/İSTANBUL

12/2021-12/2021

2022022566L3w0000212

2022021714L4A0001820

KDV

 

4.937.495,22 TL

 

3530397151

BÜLENT EREN

BAHÇE MAH. 4608 SK. NO: 19 İÇ KAPI NO: 3 AKDENİZ / MERSİN

01/2014-12/2014

2020031366L3x0000841

2020031214L4B0003825

GELİR V.

 

2.477.055,59 TL

 

6321012102

ALLANUR NURLYYEV

PINARTEPE MAH. ÜLKER 2 SK. ÖNCEL APT. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

06/2020-06/2020

2024021466L400001085

2024021414L4E0003519

ÖTV 3A LİSTE

 

1.864.515,90 TL

 

7250354453

PEKALP TEKSTİL DERİ KUMAŞ İPLİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ÜNİVERSİTE MAH.CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR /İSTANBUL

11/2022-11/2022

2023012366L410000275

2023011814L4F0002498

KDV

 

4.107.850,00 TL

 

7250354453

PEKALP TEKSTİL DERİ KUMAŞ İPLİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ÜNİVERSİTE MAH.CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR /İSTANBUL

12/2022-12/2022

2023031766L410000286

2023022414L4F0000564

KDV

 

4.373.754,60 TL

 

 

"Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda Adı, Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.´nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”

#ilangovtr Basın No: ILN02047512