AVCILAR VERGİ DAİRESİ'NDEN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

Vergi No Unvan ADRES VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEM ANA TAKİP DOSYA NO TAKİP DOSYA NO VERGİ NEVİ CEZA NEVİ VERGİ TUTARI CEZA TUTARI 2111318226 CİVİLTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR/İSTANBUL 11/2021-11/2021 2022012766L3w0000195 2022011914L4A0002005 KDV 9.971.534,18 TL 2111318226 CİVİLTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR/İSTANBUL 12/2021-12/2021 2022022566L3w0000212 2022021714L4A0001820 KDV 4.937.495,22 TL 3530397151 BÜLENT EREN BAHÇE MAH. 4608 SK. NO: 19 İÇ KAPI NO: 3 AKDENİZ / MERSİN 01/2014-12/2014 2020031366L3x0000841 2020031214L4B0003825 GELİR V. 2.477.055,59 TL 6321012102 ALLANUR NURLYYEV PINARTEPE MAH. ÜLKER 2 SK. ÖNCEL APT. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 06/2020-06/2020 2024021466L400001085 2024021414L4E0003519 ÖTV 3A LİSTE 1.864.515,90 TL 7250354453 PEKALP TEKSTİL DERİ KUMAŞ İPLİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ÜNİVERSİTE MAH.CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR /İSTANBUL 11/2022-11/2022 2023012366L410000275 2023011814L4F0002498 KDV 4.107.850,00 TL 7250354453 PEKALP TEKSTİL DERİ KUMAŞ İPLİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ÜNİVERSİTE MAH.CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR /İSTANBUL 12/2022-12/2022 2023031766L410000286 2023022414L4F0000564 KDV 4.373.754,60 TL

"Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda Adı, Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.´nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”