AVCILAR VERGİ DAİRESİ'NDEN İLANEN TEBLİĞ
|
Vergi No
|
Unvan
|
ADRES
|
VERGİ VEYA CEZANIN
|
|
|
|
DÖNEM
|
ANA TAKİP DOSYA NO
|
TAKİP DOSYA NO
|
VERGİ NEVİ
|
CEZA NEVİ
|
VERGİ TUTARI
|
CEZA TUTARI
|
2111318226
|
CİVİLTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
|
ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR/İSTANBUL
|
11/2021-11/2021
|
2022012766L3w0000195
|
2022011914L4A0002005
|
KDV
|
|
9.971.534,18 TL
|
|
2111318226
|
CİVİLTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
|
ÜNİVERSİTE MAH. CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR/İSTANBUL
|
12/2021-12/2021
|
2022022566L3w0000212
|
2022021714L4A0001820
|
KDV
|
|
4.937.495,22 TL
|
|
3530397151
|
BÜLENT EREN
|
BAHÇE MAH. 4608 SK. NO: 19 İÇ KAPI NO: 3 AKDENİZ / MERSİN
|
01/2014-12/2014
|
2020031366L3x0000841
|
2020031214L4B0003825
|
GELİR V.
|
|
2.477.055,59 TL
|
|
6321012102
|
ALLANUR NURLYYEV
|
PINARTEPE MAH. ÜLKER 2 SK. ÖNCEL APT. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
|
06/2020-06/2020
|
2024021466L400001085
|
2024021414L4E0003519
|
ÖTV 3A LİSTE
|
|
1.864.515,90 TL
|
|
7250354453
|
PEKALP TEKSTİL DERİ KUMAŞ İPLİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|
ÜNİVERSİTE MAH.CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR /İSTANBUL
|
11/2022-11/2022
|
2023012366L410000275
|
2023011814L4F0002498
|
KDV
|
|
4.107.850,00 TL
|
|
7250354453
|
PEKALP TEKSTİL DERİ KUMAŞ İPLİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
|
ÜNİVERSİTE MAH.CİVAN SK. ALLURE TOWER İSTANBUL SİTESİ NO:1/271 AVCILAR /İSTANBUL
|
12/2022-12/2022
|
2023031766L410000286
|
2023022414L4F0000564
|
KDV
|
|
4.373.754,60 TL
|
"Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda Adı, Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.´nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”