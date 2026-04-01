AYBASTI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AYBASTI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN KAMULAŞTIRMA İLANI

( 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince )

ESAS NO : 2026/363 -364-365-366-367-368-369-370-372-373-374-375- 376- 377-378-379-380-381- 382- 383- 384-385- 386- 387- 388- 389- 390- 391- 392 - 393- 394- 395- 396- 397 -398 -399- 400- 401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahkememizin;

1)2026/363 Esas sayılı dosyasında malikler Elmas Yalçın, Hasan Arpacı, Hulusi Arpacı, İskender Arpacı, Musa Arpacı, Nurcan Yüksel, Saliha Çağman, Taliye Güldemir, Yüksel Arpacı aleyhine Ordu İli, Aybastıİlçesi,Alacalar/MerkezMah.384 Ada 48 Parsel numaralı taşınmazın 461.79 m² lik kısmının;

2)2026/364 Esas sayılı dosyasında malikler Elveda Türkmen, Mustafa Alacalar, (45094773188) Saime Varıcı Mirasçıları; Nedime Maytalman, Niyazi Varıcı, Nurgül Yücesoy, Zekkiye Kartal, Duran Varıcı aleyhine Ordu İli, Aybastıİlçesi,Alacalar/ŞenyurtMah.183 Ada 1Parselnumaralıtaşınmazın 3.33m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 213.44m² likkısmının;

3)2026/365 Esas sayılı dosyasında malik İsa Günyeli aleyhine Ordu İli, Aybastıİlçesi,Alacalar/ŞenyurtMah.221 Ada 13 Parsel numaralıtaşınmazın 0.72m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 6.23m² lik kısmının;

4)2026/366 Esas sayılı dosyasında malik İsa Günyeli aleyhine Ordu İli, Aybastıİlçesi,Alacalar/ŞenyurtMah.221 Ada 19 Parselnumaralı taşınmazın 96.99 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

5)2026/367 Esas sayılı dosyasında malik İbrahim Kamar aleyhine Ordu İli, Aybastıİlçesi,Alacalar/ŞenyurtMah.238 Ada 3 Parsel numaralı taşınmazın 0.43 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

6)2026/368 Esas sayılı dosyasında malik Sebahat Yıldız aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi,Alacalar/ŞenyurtMah.238 Ada 11 Parsel numaralı taşınmazın 83.84 m² lik kısmının;

7)2026/369 Esas sayılı dosyasında malikler Ayhan Kamar, Aysel Arıcan, Cemalettin Kamar, Emsal Günyeli, Hamide Kamar, Önder Kamar, Saliha Arıcan aleyhine Ordu İli, Aybastıİlçesi,Alacalar/ŞenyurtMah.238 Ada 4 Parsel numaralı taşınmazın 32.57 m² lik kısmının;

8)2026/370 Esas sayılı dosyasında malikler Ayhan Akay, Fatma Fatma Akay, Nazigül Özmen, Nazmiye Özmen, Neziha Özmen, Safigül Sığırtman, Şerafettin Akay, Zekeriye Akay, Ziya Akay aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi,Alacalar/ŞenyurtMah.238 Ada 7 Parsel numaralı taşınmazın 1.60m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 70.04m² lik kısmının;,

9)2026/372 Esas sayılı dosyasında malikler Dilber Eren, Emrah Köksal, Fatma Köksal, HaticeSevgiÖz, HavvaEren, İdris Köksal, Meliha Köksal, Müslüm Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Beylerli Mah.116 Ada9 Parsel numaralı taşınmazın 84.51 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

10)2026/373 Esas sayılı dosyasında malik Mustafa Bilgin aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Beylerli Mah.117 Ada4 Parsel numaralı taşınmazın 35.36 m² lik kısmının;

11)2026/374 Esas sayılı dosyasında malik Salih Bilgin aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah.117 Ada13 Parsel numaralı taşınmazın 1.65 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 103.67m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

12)2026/375 Esas sayılı dosyasında malikler Dilber Eren, Emrah Köksal, Fatma Köksal, Hatice Sevgi Öz, Havva Eren, İdris Köksal, Meliha Köksal, Müslüm Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah.117 Ada15 Parsel numaralı taşınmazın 2.56 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 63.06m²lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

13)2026/376 Esas sayılı dosyasında malik Adem Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Beylerli Mah.118 Ada10 Parsel numaralı taşınmazın 36.84 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

14)2026/377 Esas sayılı dosyasında malik Yaşar Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Beylerli Mah.118 Ada12 Parsel numaralı taşınmazın 30.86 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

15)2026/378 Esas sayılı dosyasında malikler Rabiye Ünsal, FatmaKöksal, Hacile Gül Mirasçıları; CemilGül, FatmaBelen, Abdullah Gül, Gülcemal Keskin, İsa Gül, Musa Gül, Bagiye Uğraş aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Beylerli Mah.118 Ada20 Parsel numaralı taşınmazın 90.11 m² lik kısmının;

16)2026/379 Esas sayılı dosyasında malikler Hayriye Özkan Mirasçıları; Adem Özkan, Dursun Özkan, Ramazan Özkan, Recep Özkan, Seferiye Kızılyel, Selvi Uğraş aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Beylerli Mah.139 Ada110 Parsel numaralı taşınmazın 338.39 m² lik kısmının;

17)2026/380 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Ergül, Fitnet Özkan, Gülcemal Ergül, Sevim Köksal, Gülüzar Ergül aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Beylerli Mah.139 Ada121 Parsel numaralı taşınmazın 2.33 m² lik kısmında;

18)2026/381 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Ergül, Fitnet Özkan, Gülcemal Ergül, Sevim Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataşİlçesi,Beylerli Mah.139 Ada127 Parselnumaralı taşınmazın 114.47 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

19)2026/382 Esas sayılı dosyasında malikler Abdulkadir Özkan, Cemile Emili aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Beylerli Mah.139 Ada125 Parsel numaralı taşınmazın 4.56m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 334.40m² lik kısmında;

20)2026/383 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Ergül, Fitnet Özkan, Gülcemal Ergül, Sevim Köksal, Gülüzar Ergül aleyhineOrdu İli, Kabataş İlçesi,Beylerli Mah.138 Ada 48 Parselnumaralı taşınmazın 1.13 m² lik kısmında;

21)2026/384 Esas sayılı dosyasında malikler Bedriye Algan, Durmuş Akman, Mevlüde Algan aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Beylerli Mah.138 Ada68 Parsel numaralı taşınmazın 2.07 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

22)2026/385 Esas sayılı dosyasında malik Hüseyin Yılmaz aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,BeylerliMah.164 Ada310 Parsel numaralı taşınmazın 8.84m² lik kısmının;

23)2026/386 Esas sayılı dosyasında malikler Cemile Taş, Gülbeyaz Paban, Güllü Taş, Gülsüm Şirin, Şahin Taş aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.154 Ada13 Parselnumaralı taşınmazın 257.43 m²ik kısmına isabet eden irtifak alanının;

24)2026/387 Esas sayılı dosyasında malik Ramadan Taş aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.154 Ada11 Parsel numaralı taşınmazın 152.74 m² lik kısmının;

25)2026/388 Esas sayılı dosyasında malikler Cemile Mecit, Hayati Oktay, Saliha Yıldız aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.154 Ada8 Parsel numaralı taşınmazın 141.61 m² lik kısmında;

26)2026/389 Esas sayılı dosyasında malik Salih Oktay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.158 Ada66 Parsel numaralı taşınmazın 1.45 m² lik kısmının;

27)2026/390 Esas sayılı dosyasında malik Yılmaz Oktay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.158 Ada4 Parsel numaralı taşınmazın 2.36m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 119.19m² lik kısmının;

28)2026/391 Esas sayılı dosyasında malik Salih Oktay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.158 Ada6 Parsel numaralı taşınmazın 84.32 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

29)2026/392 Esas sayılı dosyasında malik Hasan Oktay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,KuzköyMah.158 Ada8Parselnumaralı taşınmazın 1,64m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 23.75m² lik kısmının;

30)2026/393 Esas sayılı dosyasında malik Cemil Kaş aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.153 Ada8 Parsel numaralı taşınmazın 20.02 m² lik kısmının;

31)2026/394 Esas sayılı dosyasında malik Cemal Taş aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.153Ada9Parselnumaralı taşınmazın 60.95 m² lik kısmında;

32)2026/395 Esas sayılı dosyasında malikler Salim Oktay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.158 Ada13Parselnumaralı taşınmazın 100.14 m² lik kısmının;

33)2026/396 Esas sayılı dosyasında malik Ramadan Bay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.158 Ada14Parselnumaralı taşınmazın 100.92 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

34)2026/397 Esas sayılı dosyasında malik Şenel Bay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.158 Ada17Parselnumaralı taşınmazın 20.06 m² lik kısmının;

35)2026/398 Esas sayılı dosyasında malik Cemil Algan aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.158 Ada21 Parsel numaralı taşınmazın 0.34m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 10.77m² lik kısmının;

36)2026/399 Esas sayılı dosyasında malikler Ahmet Algan, Fatma Özkara, Gülseren Taş, Hikmet Algan, Hülya Çağlar, Maviş Kaş, Nevim Pıstıloğlu, Saime Bafra, Saynur Çelik aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.158 Ada24 Parsel numaralı taşınmazın 1.96m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 7.57m² lik kısmının;

37)2026/400 Esas sayılı dosyasında malikler Ahmet Yılmaz, Ayşe Aydoğdu, Eyüp Yılmaz, Güllü Yılmaz, İdris Yılmaz, İsmail Yılmaz, Merve Alkaptan, Salim Yılmaz aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mahalle Mah.161 Ada22 Parsel numaralı taşınmazın 0.66 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 287.28m² lik kısmının;

38)2026/401 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Güler, İdris Kaş, İlyas Kaş, Maviş Kaş, Melek Pişkin Mernis Adresi aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.162 Ada1 Parselnumaralı taşınmazın 54.03 m² lik kısmının;

39)2026/402 Esas sayılı dosyasında malik Kadir Pişkin aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mahalle Mah.161 Ada7 Parsel numaralı taşınmazın 4.00 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 198.94m² lik kısmının;

40)2026/403 Esas sayılı dosyasında malik Mustafa Taygun aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.109 Ada43 Parsel numaralı taşınmazın 17.43 m² lik kısmının;

41)2026/404 Esas sayılı dosyasında malik Hacı Taygun aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.109 Ada40 Parsel numaralı taşınmazın 58.06 m² lik kısmının;

42)2026/405 Esas sayılı dosyasında malik Ahmet Taygun aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.109 Ada30 Parselnumaralı taşınmazın 30.93 m² lik kısmının;

43)2026/406 Esas sayılı dosyasında malikler İbrahim, Mehmet Bayram aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.109 Ada14 Parselnumaralı taşınmazın 2.84 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 207.22m² lik kısmının;

44)2026/407 Esas sayılı dosyasında malikler Adem Pişkin, Ayşe Yılmaz, Cabbar Pişkin, Cemil Pişkin, Hacer Pişkin, Yılmaz Pişkin aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.178 Ada12 Parsel numaralı taşınmazın 10.00 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

45)2026/408 Esas sayılı dosyasında malik Cavit Begen aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.168 Ada14 Parsel numaralı taşınmazın 59.19 m² lik kısmının;

46)2026/409 Esas sayılı dosyasında malik İbrahim Bayram aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.178 Ada17 Parsel numaralı taşınmazın 9.49 m² lik kısmının;

47)2026/411 Esas sayılı dosyasında malik Cavit Begen aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.168 Ada8 Parsel numaralı taşınmazın 117.97 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının,

48)2026/412 Esas sayılı dosyasında malikler Zikri, Osman Begen aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi,Kuzköy Mah.168 Ada10 Parsel numaralı taşınmazın 86.24 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

49)2026/413 Esas sayılı dosyasında malik Mehmet Bayram aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah.167 Ada6 Parsel numaralı taşınmazın 2.52m² lik kısmının;

A)-Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, yüz ölçümü belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

B)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

C)-Kamulaştırma Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

E)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

F)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ye yöneltilecektir.

G)-Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

H)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Aybastı Ziraat Bankası Şube’sineyatırılacağı,

I)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

İ)-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur. 13/03/2026