AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 14 Temmuz 2023

S.NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE ORANI VASFI TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 1 Efeler Ata 2069 15 268,75 Tam Arsa 1.343.750,00-TL 40.312,50-TL 2 Efeler Cumhuriyet 2093 1 177,18 Tam Arsa 3.750.014,70-TL 112.500,44-TL 3 Efeler Cumhuriyet 2765 10 176,00 Tam Arsa 1.232.000,00-TL. 36.960,00-TL 4 Efeler Kardeşköy 23 8.640,00 Tam İncir Bahçesi 10.800.000,00-TL 324.000,00-TL 5 Efeler Kemer 2305 14 695,11 Tam Arsa 6.951.100,00-TL. 208.533,00-TL 6 Efeler Kemer 2305 15 317,42 Tam Arsa 3.174.200,00-TL. 95.226,00-TL. 7 Efeler Orta 2023 12 470,99 Tam Arsa 2.354.950,00-TL 70.648,50-TL 8 Efeler Orta 2800 3 1.800,20 Tam Arsa 7.200.800,00-TL 216.024,00-TL 9 Efeler Orta 2772 7 1.020,93 Tam Arsa 4.338.952,50-TL 130.168,58-TL 10 Efeler Orta 2772 8 1.410,54 Tam Arsa 5.994.795,00-TL 179.843,85-TL 11 Çine Yağcılar 123 13 1.055,93 Tam Arsa 633.558,00-TL 19.006,74-TL 12 Nazilli Aşağıyakacık 228 4 157,04 Tam Arsa 157.040,00-TL 4.711,20-TL

1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihalesi 26.07.2023 Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6. katındaki Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılan Gerçek Kişiler; a) Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı. b) Nüfus cüzdanı fotokopisi.(TC kimlik nolu) c) İkametgah ilmühaberi. d) İletişim bilgileri beyanı. e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. f) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge. Tüzel Kişiler; a) Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı. b) Kuruluş sözleşmesinin aslı. c) Yönetim Kurulu imza sirküleri. d) Adres ve iletişim bilgileri beyanı. e) Vergi levhası. f) Oda sicil kayıt belgesi. g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. h) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

4- Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

5- Satış bedeli peşin ödenecektir, ayrıca her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

6- Yukarıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının 4. katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde bedelsiz görülebilir veya 250,00-TL. karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00-TL.'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

7- İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.

8- İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "http://aydin.bel.tr/" adresinden öğrenilebilir.

İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.