AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

No İl İlçe Mahalle Malik Cinsi Blok/Kat Num. BB (Daire) Num. Ada Parsel Alanı (m2) Hisse Mik. İhale Tarihi İhale Saati Hisse Mik. (m2) Satışa Esas Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Açıklama 1 Aydın Efeler Hasanefendi Çandarlıların Derviş Mehmet Vakfı Daire (Konut) 1. Kat 1 Nolu Daire 351 6 143 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 10:00 143 2.700.000,00 81.000,00 Ön alım hakkı vardır. 2 Aydın Efeler Hasanefendi Çandarlıların Derviş Mehmet Vakfı Daire (Konut) 2. Kat 3 Nolu Daire 351 6 143 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 10:10 143 2.800.000,00 84.000,00 Ön alım hakkı vardır. 3 Aydın Efeler Hasanefendi Çandarlıların Derviş Mehmet Vakfı Daire (Konut) 3. Kat 5 Nolu Daire 351 6 143 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 10:20 143 2.800.000,00 84.000,00 Ön alım hakkı vardır. 4 Aydın Efeler Hasanefendi Çandarlıların Derviş Mehmet Vakfı Daire (Konut) 4. Kat 7 Nolu Daire 351 6 143 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 10:30 143 2.800.000,00 84.000,00 Ön alım hakkı vardır. 5 Aydın Efeler Hasanefendi Çandarlıların Derviş Mehmet Vakfı Daire (Konut) 5. Kat 9 Nolu Daire 351 6 143 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 10:40 143 2.800.000,00 84.000,00 6 Aydın Efeler Hasanefendi Çandarlıların Derviş Mehmet Vakfı Daire (Konut) 6. Kat 11 Nolu Daire 351 6 143 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 10:50 143 2.300.000,00 69.000,00 7 Aydın Efeler Mesudiye Helvacıoğlu Hacı İsmail Vakfı Daire (Konut) 3. Kat 7 Nolu Daire 482 3 118 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 11:00 118 1.750.000,00 52.500,00 Ön alım hakkı vardır. 8 Aydın Efeler Mesudiye Helvacıoğlu Hacı İsmail Vakfı Daire (Konut) 3.Kat 8 Nolu Daire 482 3 122 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 11:10 122 2.400.000,00 72.000,00 9 Aydın Efeler Mesudiye Helvacıoğlu Hacı İsmail Vakfı Daire (Konut) 4. Kat 10 Nolu Daire 482 3 118 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 11:20 118 1.750.000,00 52.500,00 Ön alım hakkı vardır. 10 Aydın Efeler Mesudiye Helvacıoğlu Hacı İsmail Vakfı Daire (Konut) 4. Kat 11 Nolu Daire 482 3 122 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 11:30 122 2.000.000,00 60.000,00 11 Aydın Efeler Mesudiye Helvacıoğlu Hacı İsmail Vakfı Daire (Konut) 4. Kat 12 Nolu Daire 482 3 121 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 11:40 121 2.000.000,00 60.000,00 12 Aydın Efeler Mesudiye Helvacıoğlu Hacı İsmail Vakfı Daire (Konut) 5. Kat 13 Nolu Daire 482 3 118 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 11:50 118 1.600.000,00 48.000,00 13 Aydın Efeler Mesudiye Helvacıoğlu Hacı İsmail Vakfı Daire (Konut) 5. Kat 14 Nolu Daire 482 3 122 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 12:00 122 2.100.000,00 63.000,00 14 Aydın Efeler Mesudiye Helvacıoğlu Hacı İsmail Vakfı Daire (Konut) 5. Kat 15 Nolu Daire 482 3 121 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 12:10 121 2.100.000,00 63.000,00 15 Aydın Efeler Mesudiye Helvacıoğlu Hacı İsmail Vakfı Daire (Konut) 6. Kat 16 Nolu Daire 482 3 118 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 12:20 118 1.400.000,00 42.000,00 16 Aydın Söke Çeltikçi Çeltikçi Camii Vakfı Daire (Konut) A Blok 1. Kat 2 Nolu Daire 825 1 99 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 13:30 99 3.600.000,00 108.000,00 Sıfır Daire 17 Aydın Söke Çeltikçi Çeltikçi Camii Vakfı Daire (Konut) A Blok 1. Kat 3 Nolu Daire 825 1 101 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 13:40 101 3.450.000,00 103.500,00 Sıfır Daire 18 Aydın Söke Çeltikçi Çeltikçi Camii Vakfı Daire (Konut) A Blok 2. Kat 4 Nolu Daire 825 1 124 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 13:50 124 4.600.000,00 138.000,00 Sıfır Daire 19 Aydın Söke Çeltikçi Çeltikçi Camii Vakfı Daire (Konut) A Blok 2. Kat 5 Nolu Daire 825 1 99 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 14:00 99 3.700.000,00 111.000,00 Sıfır Daire 20 Aydın Söke Çeltikçi Çeltikçi Camii Vakfı Daire (Konut) A Blok 2. Kat 6 Nolu Daire 825 1 101 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 14:10 101 3.600.000,00 108.000,00 Sıfır Daire 21 Aydın Söke Çeltikçi Çeltikçi Camii Vakfı Daire (Konut) A Blok 3. Kat 7 Nolu Daire 825 1 124 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 14:20 124 4.600.000,00 138.000,00 Sıfır Daire 22 Aydın Söke Çeltikçi Çeltikçi Camii Vakfı Daire (Konut) A Blok 3. Kat 8 Nolu Daire 825 1 99 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 14:30 99 3.700.000,00 111.000,00 Sıfır Daire 23 Aydın Söke Çeltikçi Çeltikçi Camii Vakfı Daire (Konut) A Blok 3. Kat 9 Nolu Daire 825 1 101 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 14:40 101 3.600.000,00 108.000,00 Sıfır Daire 24 Aydın Söke Çeltikçi Çeltikçi Camii Vakfı Daire (Konut) A Blok 4. Kat 10 Nolu Daire 825 1 124 m2 (3+1) Tam 23.12.2025 14:50 124 4.400.000,00 132.000,00 Sıfır Daire 25 Aydın Söke Çeltikçi Çeltikçi Camii Vakfı Daire (Konut) A Blok 4. Kat 12 Nolu Daire 825 1 101 m2 (2+1) Tam 23.12.2025 15:00 101 3.450.000,00 103.500,00 Sıfır Daire

1-) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazın hizalarında belirlenen muhammen bedel üzerinden (İdaremizin 3065 Sayılı KDV Kanununun 17/p maddesi gereği KDV'den muaftır.) 23.12.2025 tarihi Salı günü 10:00-12:30/ 13:30-16.00 saatleri arasında Güzelhisar Mah. Yedi Eylül Cad. No:104 Efeler/AYDIN bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü 5. Kat Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.

2-) Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için elektronik devlet ortamından (e-devlet) ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (adres beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç ihale tarihinden 1 gün önce (22.12.2025) saat:17.30’ya kadar Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü 3. Kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne müracaat edip, evrakları ile birlikte geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.

3-) Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; geçici bedelinin Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına idarenin Vakıf Katılım Bankası Aydın Şubesi (TR53 0021 0000 0001 6911 8000 01) nolu hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile T.C kimlik numarası/vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu diğer belgeler ile birlikte sunulması gerekmektedir. Geçici teminatların geri ödemeleri katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır. Geçici teminat mektubu vermek isteyenler ise kesin ve süresiz olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

4-) İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

6-) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek-1)

7-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ile ihale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Formu (Ek-2)

8-) Terör Örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter onaylı taahhütname (Ek-3)

9-) İdarece talep edilen tüm evrakların tamamı ihale tarih ve saatinden önce ihale komisyon başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

10-) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

11-) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi kapsamında ihale edilecektir. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale bedeli süresi içerisinde PEŞİN olarak yatırılacaktır.

12-) Taşınmazlar hakkında şartname ve ilanlarda verilen bilgiler ile diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif verenler taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu vb. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdare’den herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. Teklif sahibince, ihale tarihinden önce taşınmazın yerinde incelenmesi esastır. Teklif sahibinin ihalenin her aşamasında ve tapu devrinin yapıldığı tarih itibariyle taşınmaz hakkında tam bilgi sahibi olduğu kabul edilir. Katılımcı/Teklif Sahibi/Alıcı ihale ilanı ve Şartnamedeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılır.

13-) İhalenin onaylanmasına müteakip öncelikli alım hakkı sahibine, ihale bedelini ve ödeme koşullarını içeren tebligat yapılır. Aynı bilgi, eşzamanlı olarak en yüksek teklifi veren istekliye de bildirilir. Öncelikli alım hakkı sahibinin satın almaktan vazgeçtiğini beyan etmesi, herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satış en yüksek teklifi veren istekliye yapılacak ve bedeli peşin ödemesi gerektiği tebligatla bildirilecektir.

14-) İhalede satışı üzerinde kalan şahıs ve şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlanmadığı takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

15-) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeller ve her türlü vergi, resmi harç ve diğer satış masrafların tamamı ile oluşması durumunda KDV ve tapudaki ferağ muameleri ve masrafları alıcıya aittir. İdarece alacaklıya tapu devri yapılmadan önce süreçler tamamlanacaktır.

16-) İhale bilgileri İdaremizin resmi internet sitesinden (www.vgm.gov.tr) veya satış ile şartname ve tüm eklerinin mesai saatleri içerisinde Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü 3. Kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü adresinde 200,00-TL mukabili temin edilebilir. İLAN OLUNUR.