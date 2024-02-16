AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

AYVALIK BELEDİYESİNE AİT 150 EVLER MAHALLESİ 1876 ADA 4 PARSELDE KAYITLI 10.961,38 M² ARSA VASFINDAKİ TAŞINMAZIN ÜZERİNE ÖZEL HASTANE YAPILABİLMESİ İÇİN SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI

1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Ayvalık Belediye Başkanlığına ait olan 150 Evler Mahallesi 1876 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın üzerine T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER Yönetmeliği’ne uygun ÖZEL HASTANE yaptırılması ve işletilmesi için 29 (yirmi dokuz) yıl süre ile sınırli ayni hak tesis edilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35-a maddesi uyarınca ihaleye çıkarılmasıdır.

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ:

ADRESİ 150 EVLER MAHALLESİ İLİ BALIKESİR İLÇESİ AYVALIK MAHALLESİ 150 EVLER MAHALLESİ ADA / PARSEL NO 1876/4

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 27/02/2024 tarih Salı günü, saat 10:00’da Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:277 adresindeki, Ayvalık Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İHALE KOMİSYONU: Belediye Encümeni

5- İLANIN ŞEKLİ: Yerel Gazete, Ulusal Gazete, Resmi Gazete, İnternet Haber Sitesi,Genel Kategori İnternet Haber Sitesi, Kaymakamlık İlan Panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek

6- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Ayvalık Belediye Başkanlığı Sakarya Mah. Atatürk Blv. No:277 adresinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden, 15.000,00 (onbeşbin)TL bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin kanuni vekillerine verilir.)

7- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Mülkiyeti Ayvalık Belediye Başkanlığına ait olan 150 Evler Mahallesi 1876 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın üzerine T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER Yönetmeliği’ne uygun ÖZEL HASTANE yaptırılması ve işletilmesi için 29 (yirmi dokuz) yıl süre ile sınırli ayni hak tesis edilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35-a maddesi uyarınca ihaleye çıkarılmasıdır. Artırımlar İrtifak Hakkı Bedeli olan 1.389.422,00 TL üzerinden 100.000,00 TL ve katları olarak yapılacaktır. İhale sonucu nakit bedel ihale kararının kesinleşmesini takip eden 30 gün içinde Belediye’ye peşin olarak ödenecektir.

8- GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: 29 yıllık irtifak hakkı bedeli olan 40.293.238 TL’nin %3’ü olan 1.208.797,14 TL (Bir milyon iki yüz sekiz bin yedi yüz doksan yedi lira on dört kuruş)

9- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

İhaleye katılabilmek için, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

Gerçek Kişi Olması Halinde

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için F/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

D. Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

E.a Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

Tüzel Kişi Olması Halinde

F.a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

Ortak Girişim Olması Halinde

G.a. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait F/a ve E/a bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

b. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/b ve F/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

c. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

d. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

Gerçek Kişi, Tüzel Kişi, Ortak Girişim ve Şirketler

H. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihale tarihinden en fazla 2 (iki) ay önce alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

İ. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

J. İşe ait şartnamenin geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz veya teminat mektubu.

K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Görüldü Belgesi”,

N. Teklif Mektubu şartname ekinde verilecektir.

O. İşe ait şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

R. İhale konusu işin 29 yıllık irtifak hakkı bedeli olan tutarın %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Banka teyit yazılı)

S. İlgili bakanlığın sağlık hizmetleri alt kategorisinde yer alan özel hastane kategorisi Yatırım Teşvik Belgesi’nin bulunması.

10-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

11- İsteklilerin ihale ile ilgili istenilen belgeleri 26/02/2024 tarihi Pazartesi günü saat 16:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine asıllarını veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve ihaleye katılma belgesi alınması zorunludur. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilir. Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

İlan olunur.