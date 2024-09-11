Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:01

BALIKESİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ- AYVALIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

TAŞINMAZMAL SATIŞ İLANI



SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR





Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm (m²) Hazine Hissesi Vasfı İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 10020104476 Balıkesir Ayvalık Bulutçeşme 121 34 8.258,39 Tam Ham Toprak

İmarsız 5.000.000,00 1.500.000,00 26.09.2024 10.30 2 10020101194 Balıkesir Ayvalık Mutlu 119 124 8.134,27 Tam Fundalık ve Delice Zeytinlik

İmarsız 5.100.000,00 1.530.000,00 26.09.2024 14.00 3 10020104587 Balıkesir Ayvalık Üçkabaağaç 112 2 34.010,53 Tam Ham Toprak

İmarsız 24.100.000,00 7.230.000,00 26.09.2024 16.00 4 10020104562 Balıkesir Ayvalık Üçkabaağaç 108 545 11.345,18 Tam Ham Toprak

İmarsız 8.550.000,00 '2.565.000,00 27.09.2024 11.00 5 10100100363 Balıkesir Gömeç Ulubeyler 245 285 21.412,85 Tam Hali Arazi

İmarsız 4.282.570,00 1.284.771,00 27.09.2024 12.00 6 10100100352 Balıkesir Gömeç Ulubeyler 244 144 17.980,00 Tam Hali Arazi

İmarsız 4.495.000,00 1.348.500,00 27.09.2024 14.00 7 10100100334 Balıkesir Gömeç Ulubeyler 244 138 13.443,82 Tam Taşlık Arazi

İmarsız 3.360.955,00 1.008.286,50 27.09.2024 14.30

































AÇIKLAMALAR

1-Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi ve Gömeç İlçesi sınırlarında bulunan ve yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı D.İ.K'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, satış ihalesi Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

a)-Geçici teminat bedelleri, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler, Ayrıca Geçici Teminat Bedelinin Nakit yatırılması halinde Müdürlük veznesine veya Ayvalık Malmüdürlüğünün Ayvalık Ziraat Bankasında bulunan TR090001000110000010005204 nolu iban hesabına yatırılarak, yatırıldığına dair Muhasebe İşlem Fişlerinin ve dekontların ,

b)-Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

c)-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

ç)-İşin gereğine göre Müdürlüğümüzce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

d)-Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,

e)-Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga İbare: RG-1/8/2021 -31555) vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (c), (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

3-Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4 'ü peşin , kalan kısmına Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki) yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir. Ayrıca Satış Bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır.

4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.

7-Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (İrtifak Hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (Binde Beş),10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (On Binde Yirmi Beş)

Döner Sermaye ücreti alınacaktır.

8-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenebilir. TLF. 0 266 312 31 02.

İlan olunur. 29.08.2024.



