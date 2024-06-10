AYVALIK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2019/284 Esas

KARAR NO: 2020/783

Davacı BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında davalı Necati Eren Talu'ya (TC 334*****908) tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, dosyanın kararı ve Davalı tarafın istinaf başvuru dilekçesinin tebliği gerekmekle,

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ ile,

Davaya konu; Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Küçükköy mah. 101 ada, 295 parselde kayıtlı C blok 7 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın üzerindeki şerh ve yükümlülükleriyle birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2- Satışın açık arttırma yolu ile ve alenen yapılmasına, satış memuru olarak Yazı İşleri Müdürü Haydar Yıldırım'ınGÖREVLENDİRİLMESİNE,

3- Kararın kesinleşmesini müteakip, talep halinde satış işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın Satış Memurluğuna tevdiine,

4- Satıştan elde edilecek meblağın hissedarlara, veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenmesine,

5- Açık arttırmada ortaya çıkan satış bedeli üzerinden hesaplanacak % 0.11,38 oranında karar ve ilam harcının paydaşlardan veraset ilamındaki hisseleri oranında tahsiline ve hazineye gelir yazılmasına,

6- Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 1.409,30 TL yargılama giderinin paydaşlardan veraset ilamındaki hisseleri oranında tahsiline ve davacı tarafa ödenmesine,

7- Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarınca 2.835,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan veraset ilamındaki hisseleri oranında tahsili ile davacıya ödenmesine,

8- Davacı tarafından yatırılan gider avansından harcanmayan kısmın, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 207/1.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine müteakip davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibareniki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.22/10/2020

Şeklindeki hüküm ve bu hükme karşı yapılan istinaf başvurusu dosyada mevcut ) Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu Necati Eren TALU'YA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.