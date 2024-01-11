Yayınlanma: 11 Ocak 2024

İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yazılan tebliğ yazısı, adresinden ayrıldıktan sonra ve yeni adresi araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen 03.08.2023 tarihli Tebliğ Yazısı 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28,29,30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.