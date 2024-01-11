BAHÇELİEVLER İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yazılan tebliğ yazısı, adresinden ayrıldıktan sonra ve yeni adresi araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen 03.08.2023 tarihli Tebliğ Yazısı 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28,29,30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
SIRA NO
FİRMA ADI/ŞAHIS ADI
FİRMA/ŞAHIS ADRESİ
İLGİLİ KANUNUN MADDESİ
CEZA MİKTARI
KARAR TARİHİ VE NO
YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE
1
Kuzey Güney Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Siyavuşpaşa Mah. Sümbül 1 Sok. No:24/B Bahçelievler/İSTANBUL
5996 sayılı Kanun’un 40. Maddesi’nin 1. Fıkrası (i) bendi gereğince
18.449 TL
03.08.2023 tarih ve E52251416-399-10779578 sayılı yazı
Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü