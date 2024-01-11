BAHÇELİEVLER İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 11 Ocak 2024

İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yazılan tebliğ yazısı, adresinden ayrıldıktan sonra ve yeni adresi araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. Aşağıda özeti belirtilen 03.08.2023 tarihli Tebliğ Yazısı  7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28,29,30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

SIRA NO

FİRMA ADI/ŞAHIS ADI

FİRMA/ŞAHIS ADRESİ

İLGİLİ KANUNUN MADDESİ

CEZA MİKTARI

KARAR TARİHİ VE NO

YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE

1

Kuzey Güney Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Siyavuşpaşa Mah. Sümbül 1 Sok. No:24/B Bahçelievler/İSTANBUL

5996 sayılı Kanun’un 40. Maddesi’nin 1. Fıkrası (i) bendi gereğince

18.449 TL

03.08.2023 tarih ve E52251416-399-10779578 sayılı yazı

Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

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