BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/243

DAVACI: GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

DAVALI: AYŞE KAHRAMAN, ZÜLFÜ AYDIN

DAHİLİ DAVALI: HALUK ÇELİK

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan Tasarrufun İptali davasında verilen ara karar gereğince yargılama sırasında adresi tespit edilemeyen davalı AYŞE KAHRAMAN adına dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen duyurulmasına karar verilmiş olup; davalıya ''Tebliğden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nun 129. Mad uygun olarak düzenlenmiş davaya cevap dilekçesi verebileceği, HMK'nun 121. Mad gereğince elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerin ibrazına ve başka yerden temini gereken belgeler varsa bulunduğu yerleri bildirilmesi, ayrıca bu delillerin toplanması için gerekli masrafı da birlikte yatırması ihtar ve tebliğ olunur.'' hususu meşruhatlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen duyurulur. 14/12/2023