BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/493 Esas

KARAR NO: 2023/514

Davacı FUAT MEHMETOĞLU ile davalılar ŞİYAR MEHMETOĞLU, TASFİYE HALİNDE MEHMETOĞLU İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Sıra Cetveline İtiraz davasının yapılan yargılaması sonundaverilen 23/05/2023 tarih 2023/493 Esas 2023/514 Karar sayılı kararın tebligata elverişli herhangi bir adresi tespit edilemeyen davalı Şiyar MEHMETOĞLU' na ilanen tebliğine karar verilmiş olup verilen kararda;

1- Davacının açtığı davada, mahkememizin görevli olmadığı anlaşılmakla; açılan davanın, HMK'nun 115/2.maddesi uyarınca aynı kanunun 114/1-(c) maddesinde belirtilen dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden REDDİNE, mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2- Görevli mahkemenin DİYARBAKIR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞUNA,

3- Mahkememiz kararının İstinaf edilmeksizin kesinleşmesi halinde daha önceden DİYARBAKIR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ tarafından görevsizlik kararı verildiğinden olumsuz görev uyuşmazlığının halli merci tayini için dosyanın HMK 22/2 maddesi uyarınca YARGITAY 5.HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,

4- Mahkememizce verilen görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra dava yetkili ve görevli mahkemede devam edilmemesi ve talep halinde yargılama giderlerinin değerlendirilerek HMK'nun 331/2. maddesi gereğince bir karar verileceğinin İHTARATINA,

5- Harç ve masrafların görevli mahkemede nazara ALINMASINA,

Dair; 6100 sayılı HMK.'nun341. ve devamı maddeleri gereğincegerekçeli kararın tebliğinden itibaren2 haftalıksüre içerisinde İstanbul BölgeAdliyeMahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda tensiben oy birliğiyle karar verildiği hususunun tebliğ yerine kaim olmak üzere;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesine göre ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/07/2023