BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/84

KARAR NO: 2024/315

Davacı HAYRUNNİSA AKDAĞ tarafından davalı HİKMETULLAH AKDAĞ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"... HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere;

1-Açılan davanın HMK'nun 119/2 maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına,

2-Adli yardım kapsamında muaf tutulan ve alınması gereken 427,60 TL başvurma harcı ile 427,60 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Adli yardım kapsamında devletçe ödenen toplam 280 TL yargılama giderlerinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Bakiye gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

Yasa yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edilebileceği incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı) dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verildiği,

Davacı Hayrunnisa Akdağ tarafından mahkememiz kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla, istinaf dilekçesine karşı davalının iki haftalık kesin süre içerisinde istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebileceği,

Mahkememizce verilen kararın ve davacı tarafından sunulan istinaf dilekçesinin, adresi tespit edilemeyen davalı Hikmetullah Akdağ'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla iş bu karar ve istinaf dilekçesi davalı Hikmetullah Akdağ'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.03/09/2024