BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:00

Esas no: 2022/705 Karar no: 2024/155

Davacı Hakan Şahin vekili tarafından davalı Valeri Şahin aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 22/02/2024 tarih ve 2022/705 esas - 2024/155 karar sayılı kararı gereğince;

HÜKÜM: Davanın KABULÜNE,

1- Giresun İli, Piraziz İlçesi, Kılıçlı Mahallesi, Cilt No:18, Hane No:48 BSN:74 de nüfusa kayıtlıTURGUT ve HaticeOğlu 21/08/1982 - BULANCAK doğumlu Davacı HAKAN ŞAHİN - 46684114688, ile aynı hanede nüfusa kayıtlı olan IGOR ve OLGAKızı 30/12/1977 - RUSYA FEDERASYONU doğumluDavalı VALERİ ŞAHİN - 36463455422'nin T.M.K. 166/son maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2- Karar kesinleştiğinde yeteri kadar kesinleşmiş mahkeme kararının ilgili NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNEGÖNDERİLMESİNE,

3- Harçlar Kanunu gereğince karar tarihi itibari ile alınması gereken 427,60-TL karar ve ilam harcından, peşin 80,70-TL harcın mahsubu ilebakiye346,90 -TL harcın davacıdan alınarak Hazine'ye irat olarak kaydına,

4- Davacı tarafından yatırılan80,70 -TL başvurma harcı ve80,70 -TL peşin harç,10.216,60-TL tebligat gideri olmak üzere toplam 10.378,00-TL yargılama giderinin talep gereği davacı üzerinde bırakılmasına,

5- Talep gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6- Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, davacının, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, daha evvelkendisine ilanen tebligat yapılan Igor ve Olga kızı, 30.12.1977 doğumlu, Rusya Federasyonu Doğumlu, Valeri Şahin'e gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmekle,

İşbu ilamın gazetede yayımlandığı son ilan tarihinden itibaren 7. günün sonundatebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edebileceğine, incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacağı, karara karşı istinaf başvurusu yapılmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, mahkeme kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere davalıya ilanen tebliğ olunur.