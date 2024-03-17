BAKIRKÖY 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/282

KARAR NO: 2024/69

Davacılar DERYA UFUK AYKUT, ve diğerleri tarafından davalılar ABDULLAH SARIKAYA ve diğerleri aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

"A) Asıl dava bakımından;

1- Açılan davanın REDDİNE,

2- Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 427,60 TL karar ilam harcının davacılar tarafından başlangıçtapeşin olarak yatırılan 1.188,00TL ile yargılama sırasında tamamlama harcı olarak yatırılan 110.390,00TL harcın toplamı olan 111.578,00TL harçtan mahsubu ile, davacılar tarafından fazlaca yatırılan 111.150,40TL harcın dosyanın kesinleşmesine müteakip istek halinde davacılara İADESİNE,

3- Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerinde BIRAKILMASINA,

4- Davalılar tarafından yapılan 1.350,70TL yargılama giderinin davacılardan alınarak davalılara VERİLMESİNE,

5- Bir kısım davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 17.900,00TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara VERİLMESİNE,

6- HMK'nın 333.maddesi uyarınca taraflarca yatırılan avanstan kullanılmayan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra resen ilgili tarafa İADESİNE,

B) Karşı dava bakımından;

1- Mahkememiz tarafından bozma ilamı öncesinde verilen kararın Yargıtay bozma ilamının dışında kalarak kesinleşmiş olduğu görülmekle, karşı dava bakımından yeniden karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

2- HMK'nın 333.maddesi uyarınca taraflarca yatırılan avanstan kullanılmayan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra resen ilgili tarafa İADESİNE,

Dair, davacılar vekili, davalılar Üstündağ İnşaat ve Vehap Üstündağ vekilleri, dahili davalı Recep Kaleli vekili, bir kısım dahili davalılar vekili, davalılar Abdulhabib Sav ve Kamil Külekçi vekili yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süredeYargıtay ilgili hukuk dairesi nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiştir.

06/03/2024 tarihli tashih şerhi ile "1-Mahkememizin 02/02/2024 Tarih 2023/282 Esas, 2024/69 Kararsayılıilamınınmaddi hata sonucunda,"Bir kısım davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 17.900,00TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara verilmesine " şeklinde yazılan hüküm fıkrası(5) nolu bendinin;

"Bir kısım davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 369.436,56 TL nispivekalet ücretinin davacılardan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara verilmesine" şeklinde TASHİHİNE,

2- Tashih şerhinin mahkememiz kararının eki sayılmasına,

3- Gerekçeli kararın tashih şerhi ile birliktedava yanlarına tebliğine,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesi nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan açık yargılaması sonucunda karar verildi" şeklinde karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen hüküm davacı-karşı davalılar Kadriye Nursel Günay, Derya Ufuk Aykut, Leyla Aykut, Müjgan Aykut, Turgut Aykut, Gönül Aykut, Kenan Oktay Aykut, Osman Aykut ve Oya Saatcıoğlu vekili Av.Özcan Karakoç tarafından temyiz edilmiş temyiz dilekçesinde özetle;

"...Talebimiz sözleşme ilişkisinden kaynaklanmamaktadır. Karşı taraflar vekaletname vermediği için biz 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden nama ifa yetkisi aldık. Kat mülkiyetlerini tesis ettik ve yapı kayıt bedellerini ödedik. Sözleşmede bu paranın alınamayacağına dair bir hüküm yoktur.KARŞI TARAF MUVAFAKAT ETMEDİ. YETKİ VERMEDİ. ZATEN BU İŞLEMLER İSKAN YERİNE GEÇMEZ..."

şeklindeki beyanı ile dava konusu gayrimenkulün iskanı bulunmadığını ikrar eden davalı tarafın kabulündedir.

İşbu durum muvacehesinde, Bakırköy 13. Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliği'nce ittihaz olunan 02.02.2024 tarih, 2023/282 E., 2024/69 K. numaralı kararı ile davanın esastan reddine dair hükmünün, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin2022/1636 E., 2023/2602 K. numaralı ilamına açıkça aykırı olması ve müvekkillerimizin büyük mağduriyetine sebebiyet verdiği ile birlikte, yerel mahkeme tarafından Yargıtay ilamına uyulmasına karar verildiği halde, Yargıtay ilamı ile Yerel Mahkeme tarafından gerçekleştirilmesine hükmedilen işlemlerin göz ardı edildiği, dava konusu gayrimenkulün tadil projesi ile imar mevzuatına uygun hale getirilip getirilemeyeceği araştırılmadığı, beyan ve taleplerimizin nazara alınmadığı ile birlikte, Bakırköy 13. Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliği'nce, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'nın, 02.01.2024 tarihli yazı cevabına atıfla yetinilerek, dosyaya nüfuz edilmeden, adeta yargılama dahi gerçekleştirmeden, davanın reddedilmiş bulunması sebebi ile usul ve yasaya aykırı Yerel Mahkeme hükmü Yargıtay ( ) Hukuk Dairesi Sayın Başkanlığı'nca BOZULMAYA müstehaktır.

SONUÇ ve İSTEM

Yukarıda belirtilen sebepler ile Yargıtay ( ) Hukuk Dairesi Sayın Başkanlığı'na re'sen nazara alınacak sebepler tahtında, Bakırköy 13. Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliği'nce ittihaz olunan 02.02.2024 tarih, 2023/282 E., 2024/69 K. numaralı kararı ile davanın esastan reddine dair hükmünün, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin2022/1636 E., 2023/2602 K. numaralı ilamına açıkça aykırı olması ile birlikte, müvekkillerimizin büyük mağduriyetine sebebiyet verdiği nazara alınarak;

(YEREL MAHKEME TARAFINDAN YARGITAY İLAMINA UYULMASINA KARAR VERİLDİĞİ HALDE, YARGITAY İLAMINDAKİ BOZMA GEREKÇELERİ YERİNE GETİRİLMEMİŞTİR. DAVA KONUSU GAYRİMENKULÜN TADİL PROJESİ İLE İMAR MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLİP GETİRİLEMEYECEĞİ ARAŞTIRILMAMIŞTIR.)

Temyiz gerekçeleri ve itirazlarımız nazara alınarak Bakırköy 13. Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliği'nce ittihaz olunan 02.02.2024 tarih, 2023/282 E., 2024/69 K. numaralı hükmünün, HMK m. 371 uyarınca BOZULMASINA, dosyanın yeniden karar verilmek üzere Bakırköy 13. Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne GÖNDERİLMESİNE,

Temyiz tahkikatının duruşmalı icrasına,

Duruşma gün ve saatinin tarafımıza tebliğine,

Temyiz yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline," şeklinde talepte bulunulmuştur.

Aşağıda açık kimlik bilgileri verilen davalı Gülali Güzel yapılan tüm aramalara rağmen bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından ve adresi meçhul kaldığından; Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024DAVALI : GÜLALİ GÜZEL - 41236741008

HÜSNÜ ve BESEY oğlu/kızı, 10/03/1967 dogumlu,

MALATYA ili, ARGUVAN ilçesi, YAMAÇ mah/köy, 35 Cilt, 19 Aile sıra no, 61 sırada nüfusa kayıtlı,

BİLİNEN ADRESİ: TELSIZ MAH 101 SK NO:90 D:1 ZEYTİNBURNU İSTANBUL