BAKIRKÖY 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/171 Esas

KARAR NO: 2023/242

Davacı HACİ BARLAK tarafından NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın kabulü ile, Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Cilt No:3, Hane No:627, BSN:18'de kayıtlı, 22...6 T.C. kimlik numaralı davacının Hacı olan adının Alper olarak tashihine, nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline, karar verilmiş olduğu ilan olunur. 17/07/2023