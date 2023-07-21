BAKIRKÖY 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/194 Esas

KARAR NO: 2023/247

Davacı HASAN NASRULLAH DEMİR ile davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın kabulü ile, Van İli, Erciş İlçesi, Kocapınar Mahallesi, Cilt No:63, Hane No:40, BSN:81'de kayıtlı, 33...02 T.C. kimlik numaralı davacının Hasan Nasrulah olan adının Hasan olarak tashihine, nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline, karar verilmiş olduğu ilan olunur. 17/07/2023