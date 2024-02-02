Yayınlanma: 02.02.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2020/495

Karar No: 2023/564

Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından sanık İbrahim Aboarasan hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 28.11.2023 tarih 2020/495 Esas 2023/564 Karar sayılı ilamı ile konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan HAGB, mala zarar verme suçundan beraatine sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde tebliğ yapılmış sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 29/01/2024