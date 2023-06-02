BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/133

KARAR NO: 2023/210

Davalı ALTAN YOLCUYEVA

Mareşal Çakmak Mah. Sultan Sokak.N: 31 D:2 Güngören

Davacı MUHAMMED AKBAŞ aleyhine mahkememizde açılan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın kabulü ile KASTAMONU İli, DEVREKANİ İlçesi, AKMESCİT Köyü/mah. Cilt 11, hane 29'da nüfusa kayıtlı, ŞERAFETTİN ve MÜZEYYEN'den olma, 20/05/1996 doğumlu 26213108272 TC kimlik nolu davacı MUHAMMED AKBAŞ'ın küçük16/09/2019 doğumlu 99127441704 Yabancı Kimlik Nolu EYLÜL YOLCHUYEVA'nın babası olduğunun tespiti ile nüfus kaydına tesciline,

Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 179,90 TL harcından peşin yatırılan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 99,20 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Maktu 9.200 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Mahkeme masrafı 690,90 TL ve 3.900 TL Adli Tıp ücreti olmak üzere toplamda 4.590,90 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Karar kesinleştiğindeve talephalindeartan gider avansının davacıya iadesine,

Dair; Davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde istinaf yolu açık olmak üzere kararverilmiş olup ,

Adresi tespit edilemeyen davalı ALTAN YOLCUYEVA 'a kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olmakla, ilan yapıldıktan 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği davalıya ilanen tebliğ olunur. 12/05/2023