BAKIRKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 25.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/50 Esas

KARAR NO: 2023/216

Davacılar Berrin Tutar, Hüsamettin Tutar, İkram Tutar, Ratibe Yoldaş, Saadet Tutar, Yüksel Tutar vekili tarafından davalı Leman Tutar aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 30/05/2023 tarihli kararı ile;

1- Davanın kabulü ile, Sivas 2. SHM nin 2021/893-876 E-K sayılı veraset ilamının iptaline,

2- Muris Vahdettin Tutar'ın mirası 6 pay kabul edilerek;

A) 1 payının 67144240198 T.C. kimlik numaralı oğlu Hüsamettin Tutar'a,

1 payının 22124123984 T.C. kimlik numaralı kızı Berrin Tutar'a,

1 payının67138240326 T.C. kimlik numaralı oğlu Yüksel Tutar'a,

1 payının67405231446 T.C. kimlik numaralı kızı Saadet Tutar'a,

1 payının 67132240544 T.C. kimlik numaralı oğlu İkram Tutar'a,

1 payının 66850249976 T.C. kimlik numaralı kızı Ratibe Tutar (Yoldaş)'a isabet ve aidiyetine, verasetin bu şekilde aksi sabit oluncaya kadar sübutuna,

3- Harç peşin ve tam alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,

4- Davanın mahiyeti gereği davacılar tarafça yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5- Davanın niteliği itibariyledavacılar yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6- Kullanılmayan gider avanslarının yatıran taraflara iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu.'' karar verilmiş olmakla;

Davalı Leman Tutar'a çıkarılan davetiye tebliğ edilmediğinden, yapılan araştırmalardan olumlu sonuç alınmadığından adresi meçhul olan davalı 16168537906 TC kimlik numaralı Leman Tutar'a gerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 16/01/2024