Yayınlanma: 22 Aralık 2023

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/355 Esas

KARAR NO : 2023/908

DAVALI : OLIVER EDWARDS

Davacı HALUK ÖZTÜRK ileDavalılar OLIVER EDWARDS, EFE OTOMOTİV TURİZM KUYUMCULUK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2023/355 Esas, 2023/908 Karar sayılı ve 21/09/2023 karar tarihli ilamının hüküm kısmında; "

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Mahkememizin görevli olmaması nedeniyle, HMK'nun 114/.1.(c).b,115. maddeleri gereğince davanın dava şartı yokluğundan REDDİNE, mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2-01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK'nun 20. maddesi gereğince taraflardan birinin görevsizlik kararı süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize başvurarak dava dosyasının görevli Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesini talep etmelerinin gerektiğine, aksi taktirde mahkememizce davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğine,

3-6100 sayılı HMK'nun 331/2 maddesi gereğince görevsizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderlerine o mahkemenin hükmedeceğine; şayet görevsizlik kararından sonra davaya başka bir mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine mahkememizin dosya üzerinden bu durumu tespiti ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkum edeceğine, "

Gerekçeli karara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize müracaatla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağı HMK 127,128 ve Tebligat Kanunu 30,31 maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur.29/11/2023