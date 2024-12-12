BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

Sayı: 2021/706 Esas

Davacı ERDEM ÖZTÜRK ile Davalı, OĞULSAN ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davran ve Lele kızı, 22/04/1976 doğumlu, Türkmenistan/Carjev doğumlu, Türkmenistan uyruklu, davalı OĞULSAN BALTAYEVA ÖZTÜRK'ün herhangi biradresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmiş, tahkikat duruşma günün de kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK147/2 maddesi gereğince tarafların tahkikat duruşma günü olarak belirlenen 04/02/2025 günü saat 13.45'de geçerli bir özrü olmadan duruşmada hazır bulunmadıkları veya kendilerini birvekilile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmayayokluklarında devam edileceği, ayrıca tarafların sulh için hazırlık yapmaları, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemiyeceği, gelmeyen tarafın yokluğunda iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilebileceği, tahkikatın tamamlanması halinde sözlü yargılama ve hüküm aşamasına geçileceği, sözlü yargılama ve hüküm için yeni gün tayin edilmeyeceği ve tarafına yeniden tebligat yapılmayacağı hususları davalıya ilanen tebliğolunur.İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.10/12/2024