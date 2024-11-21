BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi Kimlik No
T.C.Kimlik No
Ad Soyad / Unvan
İhbarname Fiş No
Vergilendirme Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Vergi Tutarı
Ceza V.Kodu
Ceza Tutarı
Adres
9870249308
Yuvam Ambalaj Ltd.Şti.
2024080213T5X0000012
201906201906
0015
0015
4.378,46
3080
13.135,38
Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul
7200527113
Palmiye Turizm Ltd.Şti.
2024073113T5V0000004
201912201912
0015
0015
6.195,33
3080
18.585,99
A.H.L Dış Hatlar Gid İş Terminal Danışma Yok Bakırköy İstanbul
9870249308
Yuvam Ambalaj Ltd.Şti.
2024080213T5X0000011
201910201912
0033
0033
7.542,37
3080
22.627,11
Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul
7200527113
Palmiye Turizm Ltd.Şti.
2024073113T5V0000007
201910201912
0033
0033
7.572,07
3080
22.716,21
A.H.L Dış Hatlar Gid İş Terminal Danışma Yok Bakırköy İstanbul
7200527113
PALMİYE TURİZM İNŞAAVE OTOM SAN TİCLTD ŞTİ
2024073113T5V0000005
201901201912
0010
0010
10.410,51
3080
31.231,53
A.H.L Dış Hatlar Gid İş Terminal Danışma Yok Bakırköy İstanbul
9870249308
Yuvam Ambalaj Ltd.Şti.
2024080213T5X0000010
201907201909
0033
0033
11.040,74
3080
33.122,22
Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul
9870249308
Yuvam Ambalaj Ltd.Şti.
2024080213T5X0000009
201904201906
0033
0033
22.304,74
3080
66.914,22
Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul
9870249308
Yuvam Ambalaj Ltd.Şti.
2024080213T5X0000001
201901201912
0010
0010
42.189,39
3080
126.568,17
Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul
5990693737
Kutlu İletişim Limited Şirketi
2024080513T5T0000001
201909201909
0015
0015
59.539,07
3080
178.617,21
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul
5990693737
Kutlu İletişim Limited Şirketi
2024080513T5T0000006
201907201909
0033
0033
72.769,98
3080
218.309,94
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul
5990693737
Kutlu İletişim Limited Şirketi
2024080513T5T0000002
201910201910
0015
0015
123.290,61
3080
369.871,83
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul
5990693737
Kutlu İletişim Limited Şirketi
2024080513T5T0000004
201912201912
0015
0015
214.271,62
3080
642.814,86
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul
4180520299
15436325986
İsmet Güler
2024110113T5S0000003
201904201906
0033
0033
275.235,01
3080
275.235,01
Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul
4180520299
15436325986
İsmet Güler
2024110113T5S0000004
201907201909
0033
0033
292.390,47
3080
292.390,47
Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul
5990693737
Kutlu İletişim Limited Şirketi
2024080513T5T0000003
201911201911
0015
0015
376.696,40
3080
1.130.089,20
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul
4180520299
15436325986
İsmet Güler
2024110113T5S0000002
201901201912
3074
0,00
3074
148.000,00
Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul
8161093391
Mushfıg Tagıev
2024101813T5R0000002
201901201912
3074
0,00
3074
1.118.491,02
Molla Fenari Mah. Nur-U Osmaniye Cad. Orıent Bazaar 45 502 Fatih İstanbul
4180520299
15436325986
İsmet Güler
2024110113T5S0000005
201910201912
0033
0033
1.100.171,65
3080
1.100.171,65
Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.