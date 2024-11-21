BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres 9870249308

Yuvam Ambalaj Ltd.Şti. 2024080213T5X0000012 201906201906 0015 0015 4.378,46 3080 13.135,38 Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul 7200527113

Palmiye Turizm Ltd.Şti. 2024073113T5V0000004 201912201912 0015 0015 6.195,33 3080 18.585,99 A.H.L Dış Hatlar Gid İş Terminal Danışma Yok Bakırköy İstanbul 9870249308

Yuvam Ambalaj Ltd.Şti. 2024080213T5X0000011 201910201912 0033 0033 7.542,37 3080 22.627,11 Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul 7200527113

Palmiye Turizm Ltd.Şti. 2024073113T5V0000007 201910201912 0033 0033 7.572,07 3080 22.716,21 A.H.L Dış Hatlar Gid İş Terminal Danışma Yok Bakırköy İstanbul 7200527113

PALMİYE TURİZM İNŞAAVE OTOM SAN TİCLTD ŞTİ 2024073113T5V0000005 201901201912 0010 0010 10.410,51 3080 31.231,53 A.H.L Dış Hatlar Gid İş Terminal Danışma Yok Bakırköy İstanbul 9870249308

Yuvam Ambalaj Ltd.Şti. 2024080213T5X0000010 201907201909 0033 0033 11.040,74 3080 33.122,22 Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul 9870249308

Yuvam Ambalaj Ltd.Şti. 2024080213T5X0000009 201904201906 0033 0033 22.304,74 3080 66.914,22 Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul 9870249308

Yuvam Ambalaj Ltd.Şti. 2024080213T5X0000001 201901201912 0010 0010 42.189,39 3080 126.568,17 Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul 5990693737

Kutlu İletişim Limited Şirketi 2024080513T5T0000001 201909201909 0015 0015 59.539,07 3080 178.617,21 Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul 5990693737

Kutlu İletişim Limited Şirketi 2024080513T5T0000006 201907201909 0033 0033 72.769,98 3080 218.309,94 Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul 5990693737

Kutlu İletişim Limited Şirketi 2024080513T5T0000002 201910201910 0015 0015 123.290,61 3080 369.871,83 Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul 5990693737

Kutlu İletişim Limited Şirketi 2024080513T5T0000004 201912201912 0015 0015 214.271,62 3080 642.814,86 Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul 4180520299 15436325986 İsmet Güler 2024110113T5S0000003 201904201906 0033 0033 275.235,01 3080 275.235,01 Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul 4180520299 15436325986 İsmet Güler 2024110113T5S0000004 201907201909 0033 0033 292.390,47 3080 292.390,47 Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul 5990693737

Kutlu İletişim Limited Şirketi 2024080513T5T0000003 201911201911 0015 0015 376.696,40 3080 1.130.089,20 Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul 4180520299 15436325986 İsmet Güler 2024110113T5S0000002 201901201912 3074

0,00 3074 148.000,00 Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul 8161093391

Mushfıg Tagıev 2024101813T5R0000002 201901201912 3074

0,00 3074 1.118.491,02 Molla Fenari Mah. Nur-U Osmaniye Cad. Orıent Bazaar 45 502 Fatih İstanbul 4180520299 15436325986 İsmet Güler 2024110113T5S0000005 201910201912 0033 0033 1.100.171,65 3080 1.100.171,65 Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul





Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.