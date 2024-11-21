BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

Vergi Kimlik No

T.C.Kimlik No

Ad Soyad / Unvan

İhbarname Fiş No

Vergilendirme Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Vergi Tutarı

Ceza V.Kodu

Ceza Tutarı

Adres

9870249308


Yuvam Ambalaj Ltd.Şti.

2024080213T5X0000012

201906201906

0015

0015

4.378,46

3080

13.135,38

Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul

7200527113


Palmiye Turizm Ltd.Şti.

2024073113T5V0000004

201912201912

0015

0015

6.195,33

3080

18.585,99

A.H.L Dış Hatlar Gid İş Terminal Danışma Yok Bakırköy İstanbul

9870249308


Yuvam Ambalaj Ltd.Şti.

2024080213T5X0000011

201910201912

0033

0033

7.542,37

3080

22.627,11

Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul

7200527113


Palmiye Turizm Ltd.Şti.

2024073113T5V0000007

201910201912

0033

0033

7.572,07

3080

22.716,21

A.H.L Dış Hatlar Gid İş Terminal Danışma Yok Bakırköy İstanbul

7200527113


PALMİYE TURİZM İNŞAAVE OTOM SAN TİCLTD ŞTİ

2024073113T5V0000005

201901201912

0010

0010

10.410,51

3080

31.231,53

A.H.L Dış Hatlar Gid İş Terminal Danışma Yok Bakırköy İstanbul

9870249308


Yuvam Ambalaj Ltd.Şti.

2024080213T5X0000010

201907201909

0033

0033

11.040,74

3080

33.122,22

Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul

9870249308


Yuvam Ambalaj Ltd.Şti.

2024080213T5X0000009

201904201906

0033

0033

22.304,74

3080

66.914,22

Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul

9870249308


Yuvam Ambalaj Ltd.Şti.

2024080213T5X0000001

201901201912

0010

0010

42.189,39

3080

126.568,17

Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu 12 27 Bakırköy İstanbul

5990693737


Kutlu İletişim Limited Şirketi

2024080513T5T0000001

201909201909

0015

0015

59.539,07

3080

178.617,21

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul

5990693737


Kutlu İletişim Limited Şirketi

2024080513T5T0000006

201907201909

0033

0033

72.769,98

3080

218.309,94

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul

5990693737


Kutlu İletişim Limited Şirketi

2024080513T5T0000002

201910201910

0015

0015

123.290,61

3080

369.871,83

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul

5990693737


Kutlu İletişim Limited Şirketi

2024080513T5T0000004

201912201912

0015

0015

214.271,62

3080

642.814,86

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul

4180520299

15436325986

İsmet Güler

2024110113T5S0000003

201904201906

0033

0033

275.235,01

3080

275.235,01

Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul

4180520299

15436325986

İsmet Güler

2024110113T5S0000004

201907201909

0033

0033

292.390,47

3080

292.390,47

Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul

5990693737


Kutlu İletişim Limited Şirketi

2024080513T5T0000003

201911201911

0015

0015

376.696,40

3080

1.130.089,20

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Egs Business Park 12 1 Bakırköy İstanbul

4180520299

15436325986

İsmet Güler

2024110113T5S0000002

201901201912

3074


0,00

3074

148.000,00

Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul

8161093391


Mushfıg Tagıev

2024101813T5R0000002

201901201912

3074


0,00

3074

1.118.491,02

Molla Fenari Mah. Nur-U Osmaniye Cad. Orıent Bazaar 45 502 Fatih İstanbul

4180520299

15436325986

İsmet Güler

2024110113T5S0000005

201910201912

0033

0033

1.100.171,65

3080

1.100.171,65

Hürriyet Mah. Sakarca Sk. 8 -10 14 Esenyurt İstanbul


Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02125301