BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 29 Aralık 2023

İZMİR BALÇOVA BELEDİYESİ KONUTLARI SATIŞ BEDELLERİ Sıra İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel/ Blok Cilt No Sayfa No Cinsi Arsa Payı/ Paydası Bağ. Böl.No Kat Hisse Oranı Tahmini Satış Bedeli (TL.) Geçici Teminat Bedeli (TL.) Fiili Durumu İhale Tarihi 1 İzmir Balçova Teleferik 1387 1 37 3652 Mesken 3816960/244285440 10 2 Tam 5.000.000,00 150.000,00 Boş 11.01.2024

İZMİR BALÇOVA BELEDİYESİ ARSA SATIŞ BEDELLERİ Sıra İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel/ Blok Cilt No Sayfa No Cinsi AT Yüzölçümü(m²) Hisse Pay/Payda Tahmini Satış Bedeli (TL.) Geçici Teminat Bedeli (TL.) Fiili Durumu İhale Tarihi 1 İzmir Balçova Çetin Emeç 1419 2 42 4159 Arsa 402.80 1/1 17.500.000,00 525.000,00 Boş 11.01.2024 2 İzmir Balçova Eğitim 89 3 11 1026 Arsa 99.00 1/1 8.090.000,00 242.700,00 Boş 11.01.2024

1- Yukarıdaki tabloda bulunan taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Balçova Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Sokak No:1 Belediye Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda komisyon huzurunda 11.01.2024 Perşembe Günü saat 14.00’de yapılacaktır.

2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Balçova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3- İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden bir gün önce 10.01.2024 Çarşamba günü en geç saat 16.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların Mali Hizmetler Müdürlüğünden aldıkları İhale İştirak Belgesi ile ihale günü en geç saat 14.00’de Balçova Belediyesi Meclis Salonun’da hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37’inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhalede İstenecek Belgeler

a) Yasal yerleşim yeri belgesi

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için tlefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi

c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası

d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat bedeli

e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

f) İhale dökümanı içinde bulunan ‘’ihale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir’’ taahhütnamesi

g) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname

4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, kredi kuruluşu tarafından bedelin İdare’ye ödenmesi neticesinde İdarece, Tapu Müdürlüklerinde işlemler sürdürülecektir.

5- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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