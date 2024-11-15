BALIKESİR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:01

BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ İHALESİ



SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ / SOKAĞI ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Balıkesir Altıeylül Taşköy İncirli

1844 Hali arazi 9.754,45 Tam İmarsız 3.910.000,00 782.000,00 27.11.2024 11:10

Tabloda Bulunan Taşınmazlar İçin İhaleye Katılacak İsteklilerin;

1- Yukarıda, tabloda yer alan taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kuvayi Milliye Mah. Karanfil Sok. No:1 Karesi / BALIKESİR adresinde) toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığında (Altıeylül Emlak Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir. Taşınmazlara ait özellik arz eden her türlü durum bu şartnamelerde yer almaktadır.

3- Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle kanuni faizi (güncel orana göre) ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeli üzerinden yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli ve döner sermaye ücreti haricinde herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak olup, taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.Taşınmaz üzerinde 3. kişilere ait muhdesat varsa müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır. Taşınmazın imar durumu ile ilgili bilgiler, ilgili belediyeden alınan ve dosyasında yer alan belgelere göre derlenmiş olup, devam eden süreçte; imar durumu, yapılaşma şartları vb. konularda meydana gelebilecek değişkliklerde İdareye sorumluluk yüklenemez, hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

4- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış olmaları [Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.] gerekir.

b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi/yazısı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş ve ihaleye katılmaya tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletnameyi İhale Komisyonuna teslim etmeleri zorunludur.

5- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

7-Geçici teminat bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine, taşınmazın ada, parsel numarası ve geçici teminat olduğuna ilişkin ibare yer alacak şekilde yatırılması, alındı belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Banka ile yapılacak geçici teminat yatırma işlemlerinde, geçici teminat tutarının ilgili emanet hesabına geçtiğine ilişkin Muhasebe Müdürlüğünden ayrıca teyit belgesi alınması gerekmektedir. Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde vezne bulunmadığından herhangi bir tahsilat işlemi yapılamamaktadır.

8- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Taşınmaz satış ihalelerinde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'na kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'dan 10 Milyon TL'na kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'nı aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır.

10- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.(Bilgi için : 0266 224 4715 / 154-151)